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Флик: «Левандовски важен для нас как лидер атаки»

25 февраля 2020, 11:52

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» рассказал о готовности форварда Роберта Левандовски.

«На данный момент Левандовски находится в форме всей своей жизни. Он уверен в себе и полностью готов физически. Надеемся, что он продолжит показывать такой же футбол в матчах с «Челси».

Роберт важен для нас как лидер атаки, но он также может оказывать давление на соперников. Важно отметить, что он играет с положительным настроем», – заявил Флик.

  • Матч «Челси» против «Баварии» состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
  • Начало в 23:00 по московскому времени.

Источник: Daily Mail
Лига чемпионов Бавария Челси Левандовски Роберт Флик Ханс-Дитер
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