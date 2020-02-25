Флик: «Левандовски важен для нас как лидер атаки»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» рассказал о готовности форварда Роберта Левандовски.

«На данный момент Левандовски находится в форме всей своей жизни. Он уверен в себе и полностью готов физически. Надеемся, что он продолжит показывать такой же футбол в матчах с «Челси».

Роберт важен для нас как лидер атаки, но он также может оказывать давление на соперников. Важно отметить, что он играет с положительным настроем», – заявил Флик.