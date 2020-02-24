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  • Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Дешам хорошо отрекомендовал Рами и внес понимание, каков он на сегодняшний момент»

Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Дешам хорошо отрекомендовал Рами и внес понимание, каков он на сегодняшний момент»

24 февраля 2020, 22:51
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о заключении контракта с защитником Адилем Рами.

– Рами пока не сыграл ни одного матча, но уже прославил ваш клуб на всю Европу. Приобретение уже себя оправдало?

– Да, все это позитивно, но главное, чтобы оправдалось на поле.

– В этом плане есть сомнения – учитывая, что после ЧМ-2018 карьера защитника пошла на спад?

– Сомнений никаких нет. Сейчас Адиль подключается к тренировочному процессу. Главный тренер его посмотрит и будет принимать решение. Через некоторое время Владимир Валентинович (Федотов) сам расскажет о его футбольных качествах.

– Верно ли, что весомым фактором в подписании Рами стала рекомендация, полученная президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом от главного тренера сборной Франции Дидье Дешама?

– Да, одним из решающих. Дешам хорошо его знает по национальной команде и «Марселю», хорошо отрекомендовал футболиста и внес понимание, каков Рами на сегодняшний момент. Ситуация устроила и игрока, и клуб.

  • Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
  • Последним клубом игрока был «Фенербахче».
  • Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Рами Адиль Дешам Дидье
Комментарии (1)
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Давид59
1582628104
внес понимание, каков Рами на сегодняшний момент. Говоря по-русски - он никакой
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