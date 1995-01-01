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    Гончаренко: «У ЦСКА появилась «химия». Но дифирамбы петь пока не хочется»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру команды в товарищеском матче с «Уфой» (3:0).

    «В первой половине встречи мы долго пытались найти лазейки в защите соперника. Знаем, что «Уфа» умеет хорошо и организованно обороняться. Были подходы, моменты, мы не смогли их завершить, но это выматывало соперника. После замен во втором тайме ритм возрос, команды стали играть более растянуто, и в таком футболе мы реализовали моменты, которые нашли. Важно было забить первыми, чтобы ещe больше раскрыть игру.

    Венец, цель игры — это гол. Мы много работаем для того, чтобы хорошо атаковать. На мой взгляд, мы стали гораздо лучше в позиционном нападении, хотя совершенству нет предела. Важно, что у нас появилась «химия», все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию «химии», и сейчас оно пришло. Но дифирамбы петь пока не хочется, оценку нам даст чемпионат», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА занимает четвертое место.
    • В первом туре весенней части РПЛ москвичи сыграют с «Уралом» (29 февраля).

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4594

      Lester84 12 минут назад

      Михалычу бы поосторожнее с такими выражениями, особенно после всех допинговых скандалов)))

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