Гончаренко: «У ЦСКА появилась «химия». Но дифирамбы петь пока не хочется»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру команды в товарищеском матче с «Уфой» (3:0).

«В первой половине встречи мы долго пытались найти лазейки в защите соперника. Знаем, что «Уфа» умеет хорошо и организованно обороняться. Были подходы, моменты, мы не смогли их завершить, но это выматывало соперника. После замен во втором тайме ритм возрос, команды стали играть более растянуто, и в таком футболе мы реализовали моменты, которые нашли. Важно было забить первыми, чтобы ещe больше раскрыть игру.

Венец, цель игры — это гол. Мы много работаем для того, чтобы хорошо атаковать. На мой взгляд, мы стали гораздо лучше в позиционном нападении, хотя совершенству нет предела. Важно, что у нас появилась «химия», все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию «химии», и сейчас оно пришло. Но дифирамбы петь пока не хочется, оценку нам даст чемпионат», – сказал Гончаренко.