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  • Гончаренко: «У ЦСКА появилась «химия». Но дифирамбы петь пока не хочется»

Гончаренко: «У ЦСКА появилась «химия». Но дифирамбы петь пока не хочется»

24 февраля 2020, 13:55
9

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру команды в товарищеском матче с «Уфой» (3:0).

«В первой половине встречи мы долго пытались найти лазейки в защите соперника. Знаем, что «Уфа» умеет хорошо и организованно обороняться. Были подходы, моменты, мы не смогли их завершить, но это выматывало соперника. После замен во втором тайме ритм возрос, команды стали играть более растянуто, и в таком футболе мы реализовали моменты, которые нашли. Важно было забить первыми, чтобы ещe больше раскрыть игру.

Венец, цель игры — это гол. Мы много работаем для того, чтобы хорошо атаковать. На мой взгляд, мы стали гораздо лучше в позиционном нападении, хотя совершенству нет предела. Важно, что у нас появилась «химия», все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию «химии», и сейчас оно пришло. Но дифирамбы петь пока не хочется, оценку нам даст чемпионат», – сказал Гончаренко.

  • ЦСКА занимает четвертое место.
  • В первом туре весенней части РПЛ москвичи сыграют с «Уралом» (29 февраля).

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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Lester84
1582542463
Михалычу бы поосторожнее с такими выражениями, особенно после всех допинговых скандалов)))
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klim2m
1582544093
Кошмар просто всей командой на химку подсели? ))) представляю табун кучерявых коней с 6 месячной завивкой ))
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Алехсбургер.
1582545894
Логинов задумался о целесообразности завершения карьеры....
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BRO_football
1582548442
Звоните Ерёменко. Он спец по химии.
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novikovaaleksan
1582566667
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gor77
1582592422
Бомбардир в своём репертуаре.))))) В оригинале - это подведение итогов о последнем сборе клуба перед стартом второй части чемпионата.
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