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    Нагельсман стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ. Он побил рекорд Тедеско

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» в гостях обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

    Таким образом, возглавляющий немецкую команду Юлиан Нагельсман стал самым молодым тренером в истории плей-офф главного еврокубка.

    В день игры ему было 32 года и 211 дней. Показатель предыдущего рекордсмена Доменико Тедеско – 33 года и 161 день.

    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4236

      Viper for CSKA 39 минут назад

      Несколько по разному дебютировали, нужно сказать)

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