Нагельсман стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ. Он побил рекорд Тедеско

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» в гостях обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

Таким образом, возглавляющий немецкую команду Юлиан Нагельсман стал самым молодым тренером в истории плей-офф главного еврокубка.

В день игры ему было 32 года и 211 дней. Показатель предыдущего рекордсмена Доменико Тедеско – 33 года и 161 день.