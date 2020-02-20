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  • Нагельсман стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ. Он побил рекорд Тедеско

Нагельсман стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ. Он побил рекорд Тедеско

20 февраля 2020, 08:35
3

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» в гостях обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

Таким образом, возглавляющий немецкую команду Юлиан Нагельсман стал самым молодым тренером в истории плей-офф главного еврокубка.

В день игры ему было 32 года и 211 дней. Показатель предыдущего рекордсмена Доменико Тедеско – 33 года и 161 день.

Источник: Opta
Лига чемпионов Тоттенхэм РБ Лейпциг Нагельсман Юлиан Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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Viper for CSKA
1582177811
Несколько по разному дебютировали, нужно сказать)
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Cules2013
1582182069
Какой нафиг Вернер в Реале или другом топ-клубе? Я смотрю довольно часто матчи РБ - он, как и Шик, забивает на рандоме, просто тычет мяч в ворота, что проскочило, то и гол. Порет 100% шансы как не знаю кто. Лейпциг и Нагельсманна с победой. Счёт должен был быть крупнее, если бы реализация не была такая унылая. Моур ни о чём. Изначально было много недоумений по поводу увольнения Покета, а сейчас и боссы начнут локти кусать, когда ТТХ вылетит из ЛЧ и может даже в ЛЕ не попасть на следующий сезон.
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1582183278
А где твоя медаль кубка Матч-премьер, щенок?
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