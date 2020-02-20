Нагельсман стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ. Он побил рекорд Тедеско

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» в гостях обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.
Таким образом, возглавляющий немецкую команду Юлиан Нагельсман стал самым молодым тренером в истории плей-офф главного еврокубка.
В день игры ему было 32 года и 211 дней. Показатель предыдущего рекордсмена Доменико Тедеско – 33 года и 161 день.
- Нагельсман возглавил «РБ Лейпциг» прошлым летом.
- Под его руководством команда выиграла группу ЛЧ с «Лионом», «Бенфикой» и «Зенитом».
- Тедеско установил рекорд в сезоне-2018/19, будучи тренером «Шальке». Сейчас он работает в «Спартаке».
Источник: Opta