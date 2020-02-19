Нагельсман: «К Моуринью отношусь с колоссальным уважением»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

«Я немного нервничаю перед каждым матчем. Но это точно не самый важный матч в истории нашего клуба. Мы хотим в четвертьфинал, но для начала нужно успешно сыграть первый поединок на выезде.

9 февраля в Мюнхене мы добились нулевой ничьей в матче с «Баварией». Было заметно, что небольшой хаос нам только на руку. Надеюсь увидеть этот хаос снова [в матче с «Тоттенхэмом»]. К Жозе Моуринью отношусь с колоссальным уважением. Он завоевал множество титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол», – сказал Нагельсман.