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    Робертсон: «Атлетико» праздновал так, будто уже прошел дальше»

    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1). Британцу не понравилось, как игроки мадридской команды праздновали победу в этой встрече.

    «Мы показали замечательную игру, но знаем, что можем играть лучше. У нас есть второй матч, чтобы исправить ситуацию.

    «Атлетико» праздновал так, будто уже прошел дальше. Что ж, посмотрим. Им еще ехать на «Энфилд»,где будут наши болельщики», – сказал Робертсон.

    • Ответная игра между «Ливерпулем» и «Атлетико» пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

    «Ливерпуль» не пробил в створ ворот соперника во второй раз при Клоппе

    Клопп – о матче с «Атлетико»: «Это всего лишь 0:1, шансы у «Ливерпуля» по-прежнему приличные»

    Источник: BT Sport

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