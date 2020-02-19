Робертсон: «Атлетико» праздновал так, будто уже прошел дальше»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1). Британцу не понравилось, как игроки мадридской команды праздновали победу в этой встрече.

«Мы показали замечательную игру, но знаем, что можем играть лучше. У нас есть второй матч, чтобы исправить ситуацию.

«Атлетико» праздновал так, будто уже прошел дальше. Что ж, посмотрим. Им еще ехать на «Энфилд»,где будут наши болельщики», – сказал Робертсон.

Ответная игра между «Ливерпулем» и «Атлетико» пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

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