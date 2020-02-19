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  • Робертсон: «Атлетико» праздновал так, будто уже прошел дальше»

Робертсон: «Атлетико» праздновал так, будто уже прошел дальше»

19 февраля 2020, 11:33
6

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:1). Британцу не понравилось, как игроки мадридской команды праздновали победу в этой встрече.

«Мы показали замечательную игру, но знаем, что можем играть лучше. У нас есть второй матч, чтобы исправить ситуацию.

«Атлетико» праздновал так, будто уже прошел дальше. Что ж, посмотрим. Им еще ехать на «Энфилд»,где будут наши болельщики», – сказал Робертсон.

  • Ответная игра между «Ливерпулем» и «Атлетико» пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

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Источник: BT Sport
Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико Робертсон Эндрю
Комментарии (6)
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Dizayner
1582104147
главное яйца, покажите что они у вас круче
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portero
1582105426
Ну они рады этой победе, для них это уже успех. Ливерпуль конечно может по ним проехать в ответке, но подождем, вдруг не сможет.
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Cules2013
1582107870
Ливерпуль на выезде в ЛЧ против сильных команд мягко говоря не впечатляет. Было это в прошлом сезоне, есть и в этом. Ну а по поводу празднований - это бред. Люди радуются победе, а Симеоне и болелы Атлетико всегда очень эмоциональны. За это и любим футбол.
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PREDATOR 007
1582120773
Заплакали ребятки. Да и в ответке им пипец. Симеоне порадует - уверен...
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Fin035
1582132342
Празднование победы это и есть футбол, чтобы там не говорил Робертсон.
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zigbert
1582290729
Их радость вполне объяснима. Выиграли у победителя ЛЧ прошлого года и безоговорочного лидера АПЛ. На Энфилде конечно им будет не сладко,но в футболе бывает всякое.
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