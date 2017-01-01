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    Клопп – о матче с «Атлетико»: «Это всего лишь 0:1, шансы у «Ливерпуля» по-прежнему приличные»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

    «Я не разочарован тем, как мы играли. Видел множество матчей куда более плохого качества. Просто мы были недостаточно хороши у чужих ворот.

    Однако это всего лишь 0:1, шансы у нас по-прежнему есть и очень даже приличные. Случиться может все что угодно, пока у нас есть 11 человек в футболках «Ливерпуля». Ну а всем болельщикам «Атлетико», которые разжились билетом на ответный поединок, я могу сказать только одно: «Добро пожаловать на «Энфилд», – заявил Клопп.

    • Ответная игра пройдет в Англии пройдет 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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