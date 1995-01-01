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    «Ливерпуль» не пробил в створ ворот соперника во второй раз при Клоппе

    «Ливерпуль» проиграл в Мадриде «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Команда Юргена Клоппа не смогла забить гол лишь в третьей игре сезона.

    Кроме того, «Ливерпуль» ни разу не пробил в створ ворот соперника. Это случилось во второй раз после назначения немецкого специалиста. Впервые это произошло в матче с «Наполи» в 2018 году (0:1).

    • Ответная игра пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

    Клопп – о матче с «Атлетико»: «Это всего лишь 0:1, шансы у «Ливерпуля» по-прежнему приличные»

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1471

      Dizayner 7 минут назад

      там есть яйки, а это многого стоит. в ответке Ливер покажет кто есть кто, не спасут никакие яйца

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      Рейтинг: +490

      Play 38 минут назад

      В первом тайме Салах бил из центра штрафной и защитник заблокировал удар головой, мяч явно в створ шёл, разве нет?

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      Рейтинг: +4664

      серега кашин 59 минут назад

      ливерпуль выгледел сам не свой

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      Рейтинг: +228

      моэм 1 час назад

      Похоже настоящий бой откладывается на второй матч...иначе зачем было давать "отдыхать" Милнеру и заменять Мане с Салахом?

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      Рейтинг: +1719

      neveldomha 1 час назад

      При такой точности паса и скорости Ливера, какой-то апатичной игры лидеров команды и Спартак мог бы ничейку срубить.

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      Рейтинг: +6856

      mihail200606 2 часа назад

      Ну это ж Атлетико.. Выдрессированы в обороне.. Но на энфилде все по другому будет..

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