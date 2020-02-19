«Ливерпуль» не пробил в створ ворот соперника во второй раз при Клоппе

«Ливерпуль» проиграл в Мадриде «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Юргена Клоппа не смогла забить гол лишь в третьей игре сезона.

Кроме того, «Ливерпуль» ни разу не пробил в створ ворот соперника. Это случилось во второй раз после назначения немецкого специалиста. Впервые это произошло в матче с «Наполи» в 2018 году (0:1).

Ответная игра пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

Клопп – о матче с «Атлетико»: «Это всего лишь 0:1, шансы у «Ливерпуля» по-прежнему приличные»