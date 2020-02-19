Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпуль» не пробил в створ ворот соперника во второй раз при Клоппе

«Ливерпуль» не пробил в створ ворот соперника во второй раз при Клоппе

19 февраля 2020, 07:36
11

«Ливерпуль» проиграл в Мадриде «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Юргена Клоппа не смогла забить гол лишь в третьей игре сезона.

Кроме того, «Ливерпуль» ни разу не пробил в створ ворот соперника. Это случилось во второй раз после назначения немецкого специалиста. Впервые это произошло в матче с «Наполи» в 2018 году (0:1).

  • Ответная игра пройдет в Англии 11 марта. Начало – в 23:00 мск.

Клопп – о матче с «Атлетико»: «Это всего лишь 0:1, шансы у «Ливерпуля» по-прежнему приличные»

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Атлетико Ливерпуль
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1582087443
Ну это ж Атлетико.. Выдрессированы в обороне.. Но на энфилде все по другому будет..
Ответить
neveldomha
1582090496
При такой точности паса и скорости Ливера, какой-то апатичной игры лидеров команды и Спартак мог бы ничейку срубить.
Ответить
моэм
1582091306
Похоже настоящий бой откладывается на второй матч...иначе зачем было давать "отдыхать" Милнеру и заменять Мане с Салахом?
Ответить
серега кашин
1582091540
ливерпуль выгледел сам не свой
Ответить
Play
1582092786
В первом тайме Салах бил из центра штрафной и защитник заблокировал удар головой, мяч явно в створ шёл, разве нет?
Ответить
Dizayner
1582094646
там есть яйки, а это многого стоит. в ответке Ливер покажет кто есть кто, не спасут никакие яйца
Ответить
алдан2014
1582119734
Дома порвут матрасников
Ответить
TOL47
1582126911
тема такая, если дать пробить в створ , может гол случиться.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+