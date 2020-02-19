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  • Егоров: «Кузяев отказал «Динамо», поскольку хочет попробовать себя за границей»

Егоров: «Кузяев отказал «Динамо», поскольку хочет попробовать себя за границей»

19 февраля 2020, 00:29
6

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев плнирует продолжить карьеру в зарубежном чемпионате. Такой информацией располагает бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Кузяев, по моей информации, вышел из переговоров с «Динамо», поскольку хочет попробовать себя за границей. Ему предлагался серьезный контракт – в районе 1,8 миллиона евро в год», – рассказал инсайдер.

  • По словам отца Кузяева, приоритетом для игрока является новый контракт с «Зенитом».
  • В этом сезоне РПЛ Кузяев сыграл 10 матчей, отдал один ассист.
  • Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро.

Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Кузяев Далер
Комментарии (6)
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Давид59
1582089912
Трудно оценить насколько Далер сейчас готов. Совсем его не видно
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portero
1582105244
Жаль травмы часто, мало играет, так что пока туманно.
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o33uk
1582112842
Ну пусть попробует, до лета ещё времени много, но хороший контракт получить будет трудно.
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Hektor 84
1582142531
Ну если только Болгария или Чехия. То же европа!
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Томик
1582146652
Хотят ли его попробовать - вот в чём вопрос. Хотя можно ведь и не в топ чемпионатах поиграть, если Европы хочется. Или не в высших лигах. Девчёнки вон за копейки гоняют и ничего. Денюжек уже заработал, так что может и поиграть в удовольствие.
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zigbert
1582293001
А что можно найти в Европе?
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