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    Егоров: «Кузяев отказал «Динамо», поскольку хочет попробовать себя за границей»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев плнирует продолжить карьеру в зарубежном чемпионате. Такой информацией располагает бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Кузяев, по моей информации, вышел из переговоров с «Динамо», поскольку хочет попробовать себя за границей. Ему предлагался серьезный контракт – в районе 1,8 миллиона евро в год», – рассказал инсайдер.

    • По словам отца Кузяева, приоритетом для игрока является новый контракт с «Зенитом».
    • В этом сезоне РПЛ Кузяев сыграл 10 матчей, отдал один ассист.
    • Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро.

    Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»

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    19.02.2020 00:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2020, 16:50

      А что можно найти в Европе?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7878

      Томик 20 февраля 2020, 00:10

      Хотят ли его попробовать - вот в чём вопрос. Хотя можно ведь и не в топ чемпионатах поиграть, если Европы хочется. Или не в высших лигах. Девчёнки вон за копейки гоняют и ничего. Денюжек уже заработал, так что может и поиграть в удовольствие.

      0
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 19 февраля 2020, 23:02

      Ну если только Болгария или Чехия. То же европа!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      o33uk 19 февраля 2020, 14:47

      Ну пусть попробует, до лета ещё времени много, но хороший контракт получить будет трудно.

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 19 февраля 2020, 12:40

      Жаль травмы часто, мало играет, так что пока туманно.

      1
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 19 февраля 2020, 08:25

      Трудно оценить насколько Далер сейчас готов. Совсем его не видно

      0
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor 19 февраля 2020, 00:54

      не похоже, как и злоба и пр

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