Егоров: «Кузяев отказал «Динамо», поскольку хочет попробовать себя за границей»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев плнирует продолжить карьеру в зарубежном чемпионате. Такой информацией располагает бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Кузяев, по моей информации, вышел из переговоров с «Динамо», поскольку хочет попробовать себя за границей. Ему предлагался серьезный контракт – в районе 1,8 миллиона евро в год», – рассказал инсайдер.