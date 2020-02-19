Егоров: «Кузяев отказал «Динамо», поскольку хочет попробовать себя за границей»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев плнирует продолжить карьеру в зарубежном чемпионате. Такой информацией располагает бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Кузяев, по моей информации, вышел из переговоров с «Динамо», поскольку хочет попробовать себя за границей. Ему предлагался серьезный контракт – в районе 1,8 миллиона евро в год», – рассказал инсайдер.
- По словам отца Кузяева, приоритетом для игрока является новый контракт с «Зенитом».
- В этом сезоне РПЛ Кузяев сыграл 10 матчей, отдал один ассист.
- Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро.
Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»