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    Отец Кузяева: «Наш приоритет – продление контракта с «Зенитом». Предложения других клубов не рассматриваем»

    Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера, рассказал о желании футболиста остаться в Санкт-Петербурге. Сейчас игрок восстанавливается от травмы.

    – Приоритет – продление контракта?

    – Конечно.

    – Контракт будет продлен, у вас есть уверенность?

    – На данный момент – не могу сказать. У «Зенита» свои планы, у нас тоже есть свои мысли на этот счет. Давайте не будем торопиться. Для начала восстановимся.

    – У вас есть предложения от других клубов?

    – Мы их не рассматриваем.

    • Интерес к Кузяеву проявляло «Динамо».
    • В этом сезоне РПЛ Кузяев сыграл 10 матчей, отдал один ассист.
    • Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1840

      playsh 9 минут назад

      Адьям,а жену детёнышу своему,Далеру,тоже вместе выбирать будете?

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