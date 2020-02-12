Отец Кузяева: «Наш приоритет – продление контракта с «Зенитом». Предложения других клубов не рассматриваем»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера, рассказал о желании футболиста остаться в Санкт-Петербурге. Сейчас игрок восстанавливается от травмы.

– Приоритет – продление контракта?

– Конечно.

– Контракт будет продлен, у вас есть уверенность?

– На данный момент – не могу сказать. У «Зенита» свои планы, у нас тоже есть свои мысли на этот счет. Давайте не будем торопиться. Для начала восстановимся.

– У вас есть предложения от других клубов?

– Мы их не рассматриваем.