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  • Отец Кузяева: «Наш приоритет – продление контракта с «Зенитом». Предложения других клубов не рассматриваем»

Отец Кузяева: «Наш приоритет – продление контракта с «Зенитом». Предложения других клубов не рассматриваем»

12 февраля 2020, 21:29
3

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера, рассказал о желании футболиста остаться в Санкт-Петербурге. Сейчас игрок восстанавливается от травмы.

– Приоритет – продление контракта?

– Конечно.

– Контракт будет продлен, у вас есть уверенность?

– На данный момент – не могу сказать. У «Зенита» свои планы, у нас тоже есть свои мысли на этот счет. Давайте не будем торопиться. Для начала восстановимся.

– У вас есть предложения от других клубов?

– Мы их не рассматриваем.

  • Интерес к Кузяеву проявляло «Динамо».
  • В этом сезоне РПЛ Кузяев сыграл 10 матчей, отдал один ассист.
  • Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер Кузяев Адьям
Комментарии (3)
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Plyash
1581532844
Адьям,а жену детёнышу своему,Далеру,тоже вместе выбирать будете?
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Иван Петров 1986
1581591629
Деньги любят больше жизни, за них и маму продадут и все остальное.
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