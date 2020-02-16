Football Espana: «Реал» и «Атлетико» заинтересовались Агуэро после отстранения «Сити» от ЛЧ

Мадридские «Реал» и «Атлетико» рассматривают возможность покупки нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, утверждает Football Espana.

Клубы обратили внимание на 31-летнего аргентинца после отстранения «горожан» от Лиги чемпионов на два сезона. «Атлетико» не смог зимой подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, поэтому переключился на Агуэро.