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  • Football Espana: «Реал» и «Атлетико» заинтересовались Агуэро после отстранения «Сити» от ЛЧ

Football Espana: «Реал» и «Атлетико» заинтересовались Агуэро после отстранения «Сити» от ЛЧ

16 февраля 2020, 19:00
4

Мадридские «Реал» и «Атлетико» рассматривают возможность покупки нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, утверждает Football Espana.

Клубы обратили внимание на 31-летнего аргентинца после отстранения «горожан» от Лиги чемпионов на два сезона. «Атлетико» не смог зимой подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, поэтому переключился на Агуэро.

  • С «Сити» могут снять очки в нынешнем розыгрыше АПЛ.
  • В клубе считают, что обладают неопровержимыми доказательствами перед обжалованием отстранения от УЕФА.
  • В этом сезоне АПЛ Агуэро провел 18 матчей, забил 16 голов, отдал три ассиста.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Атлетико Манчестер Сити Агуэро Серхио
Комментарии (4)
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серега кашин
1581868489
не успели мс отстранить, а коршуны уже налетели на игроков
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алдан2014
1581871403
Слетелись стервятники
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koli4ka
1581877426
Серхио кум моргнёт и будет Суаресу замена...
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