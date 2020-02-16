Football Espana: «Реал» и «Атлетико» заинтересовались Агуэро после отстранения «Сити» от ЛЧ

Мадридские «Реал» и «Атлетико» рассматривают возможность покупки нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, утверждает Football Espana.
Клубы обратили внимание на 31-летнего аргентинца после отстранения «горожан» от Лиги чемпионов на два сезона. «Атлетико» не смог зимой подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, поэтому переключился на Агуэро.
- С «Сити» могут снять очки в нынешнем розыгрыше АПЛ.
- В клубе считают, что обладают неопровержимыми доказательствами перед обжалованием отстранения от УЕФА.
- В этом сезоне АПЛ Агуэро провел 18 матчей, забил 16 голов, отдал три ассиста.
Источник: Football Espana