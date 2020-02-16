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    Football Espana: «Реал» и «Атлетико» заинтересовались Агуэро после отстранения «Сити» от ЛЧ

    Мадридские «Реал» и «Атлетико» рассматривают возможность покупки нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, утверждает Football Espana.

    Клубы обратили внимание на 31-летнего аргентинца после отстранения «горожан» от Лиги чемпионов на два сезона. «Атлетико» не смог зимой подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, поэтому переключился на Агуэро.

    • С «Сити» могут снять очки в нынешнем розыгрыше АПЛ.
    • В клубе считают, что обладают неопровержимыми доказательствами перед обжалованием отстранения от УЕФА.
    • В этом сезоне АПЛ Агуэро провел 18 матчей, забил 16 голов, отдал три ассиста.

    Источник: Football Espana

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