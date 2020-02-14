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ϟ «Манчестер Сити» на два сезона отстранили от еврокубков

14 февраля 2020, 21:48
78

Органы финансового контроля УЕФА вынесли решение по делу «Манчестер Сити»: в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей клуб отстранен от еврокубков на два сезона. Помимо пропуска еврокубков сезона-2020/21 и сезона-2021/22, на манчестерцев наложили штраф в размере 30 миллионов евро.

Англичанам, в частности, инкриминируют то, что клуб завышал сведения о спонсорских доходах в течение 2012-2016 годов. Это является нарушением правил финансового фэйр-плей.

Уже известно, что «Манчестер Сити» будет обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

  • В 1/8 финала текущей Лиги чемпионов «Сити» сыграет с «Реалом».
  • В АПЛ команда идет второй.
  • «Сити» – действующий чемпион Англии.

Источник: УЕФА
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити
Комментарии (78)
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portero
1581706913
Очень долго рассматривали,12-16 год.... кто-то неплохо зарабатывал, на этом.
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Сильвербой
1581707008
Я думаю что все это лажа, этого не будет, заплатят раз 5 по 30 лямов, получат "условку" и все забудется!!! Справедливости в мире нет тем более для таких как эти!!!
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Snek
1581707167
Ждём тоже самое с ПСЖ.
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LAMPARD080808
1581707609
Честно не очень , минус одна отличная команда в Лиге чемпионов , конкуренция снижается , мне лично без разницы кого они покупают , сколько зарабатывают ( не мои деньги ) , главное смотреть хороший и красивый футбол каким у Манчестер Сити он является
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Saracen Jr
1581707955
ахахахаххахах. не удивлюсь, если за этим стоит реал и в частности перес. уж оч странно: произошло более 5 лет назад, а банят именно сейчас, и именно после попадания на реал. не верю я в совпадения
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zigbert
1581710157
Это может быть сильным ударом по Ман Сити, если не удастся обжаловать это решение.
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_Marqella_
1581711366
Печально, ПСЖ в очереди??
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AleSan4es
1581748230
Щас мне пойдут минусы, но почему Сенитом никто занимается? Траснферы явно себя не отбивающие, покупают топ игроков за бешенные деньги, и ничем их не отыгрывают. Только не надо говорить про болел на стадионе и атрибутику и тд, у них фаны только в Питере. Они ж не мясо. Сам за ЦСКА)
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rash1959
1581749279
Если копнуть поглубже реальную бухгалтерию зины, то отстранение будет НАВСЕГДА.
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ARSteven89
1581753548
Ну что тут комментировать. Почему-то вспомнилась строчка из припева песни группы "Белый орёл": "Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть красивой такой!" 1) Если всё это, после аппеляции горожан в САС, останется в силе, то поздравляю всех скаузеров мира, так как Ливерпуль будет чемпионом АПЛ ещё лет 5, причём с отрывом примерно равным нынешнему от 2го места; 2) не забывайте, там ещё и руководство английского футбола взялось за дело, и если нарушения подтвердятся, то МанСити могут сослать в 4ую лигу, это вообще траур для фанов Сити; 3) если Тоттенхэм по окончанию сезона займёт 5е место в турнирной таблице, то Моуриньо скажет в интервью, что он всё знал и так и рассчитывал попасть в ЛЧ))) 4) даже Реал Мадрид и Флорентино Перес, в частности, в своё время отказался от скупки всех звёзд мира, образуя тем самым "галактикос", предвосхищая, что ФФП может обрубить ему весь его бизнес в дальнейшем, хотя в начале 00х это было его трендом; 5) все говорят, приводя в негативный пример, ещё и ПСЖ плюсануть в догонку к Сити, но парижан уже наказывали штрафами и трансферным баном, но это их не останавливает, видимо есть какие-то лазейки и если хорошие юристы потрудятся для Сити, то они их найдут, чтобы большого наказания избежать; 6) это же надо, чтобы в МанСити и ПСЖ у руля стояли арабские нефтяные шейхи, вбухивая баснословные суммы в эти клубы, то есть в свой бизнес, а ЛЧ так за всё это время никому из них не покорилась. Лига Чемпионов - лучший международный футбольный турнир forever!!! Извините, просто это мой любимый турнир)
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