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    ϟ «Манчестер Сити» на два сезона отстранили от еврокубков

    Органы финансового контроля УЕФА вынесли решение по делу «Манчестер Сити»: в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей клуб отстранен от еврокубков на два сезона. Помимо пропуска еврокубков сезона-2020/21 и сезона-2021/22, на манчестерцев наложили штраф в размере 30 миллионов евро.

    Англичанам, в частности, инкриминируют то, что клуб завышал сведения о спонсорских доходах в течение 2012-2016 годов. Это является нарушением правил финансового фэйр-плей.

    Уже известно, что «Манчестер Сити» будет обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    • В 1/8 финала текущей Лиги чемпионов «Сити» сыграет с «Реалом».
    • В АПЛ команда идет второй.
    • «Сити» – действующий чемпион Англии.

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии34
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      Рейтинг: +275

      _Marqella_ 7 минут назад

      Печально, ПСЖ в очереди??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1033

      DMитрий 26 минут назад

      Кто-то решил нагнуть шейхов!? Мда.... Шейхов в футболе нагнуть могут только шейхи и Алексей Миллер (шутка). Похоже на внутреннюю войну пустынных кланов. Emirates говорят ай яй яй Etihad!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2204

      Томик 27 минут назад

      Слабовато пока. ПСЖ давайте!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +74559

      zigbert 27 минут назад

      Это может быть сильным ударом по Ман Сити, если не удастся обжаловать это решение.

      0
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      Рейтинг: +24

      russkiisergei 41 минуту назад

      денег занесут. и будет всё ок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3644

      vladik12 50 минут назад

      Это Гинер все купил!

      3
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      Рейтинг: +2090

      SarJr 1 час назад

      ахахахаххахах. не удивлюсь, если за этим стоит реал и в частности перес. уж оч странно: произошло более 5 лет назад, а банят именно сейчас, и именно после попадания на реал. не верю я в совпадения

      0
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      ...
      Рейтинг: +29

      Kopo6ok22 > SarJr 1 час назад

      А реалу это зачем?... Отстранение же на след сезон! ...Не срастается)

      10
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      ...
      Рейтинг: +874

      FENIX-SL > SarJr 59 минут назад

      ты прав!
      учитывая что их матч все равно будет
      конечно виноват реал
      ахахахахаххаахаха

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3288

      Yurok161 > SarJr 55 минут назад

      Бан на следующие 2 сезона

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2090

      SarJr > Kopo6ok22 49 минут назад

      точно, сори, тупанул слегка

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2090

      SarJr > FENIX-SL 48 минут назад

      согласен, тупанул с годами, сори

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      nelez > SarJr 38 минут назад

      А РЕАЛ причем.Для РЕАЛа это минус.МС будет стараться со всеми силами.Будут биться.Ведь последняя возможность в течении трех лет.

      0
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      Рейтинг: +27

      LAMPARD080808 1 час назад

      Честно не очень , минус одна отличная команда в Лиге чемпионов , конкуренция снижается , мне лично без разницы кого они покупают , сколько зарабатывают ( не мои деньги ) , главное смотреть хороший и красивый футбол каким у Манчестер Сити он является

      2
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      Рейтинг: +15

      sponky 1 час назад

      мощно они конечно... до свидания, Пеп! ПСЖ ждёт тебя)

      1
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      Рейтинг: +1016

      Стаz > sponky 6 минут назад

      Да Пеп свалит я думаю

      0
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      Рейтинг: +1873

      Snek 1 час назад

      Ждём тоже самое с ПСЖ.

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      Рейтинг: +2090

      SarJr > Snek 1 час назад

      если тоже попадут на реал, то весьма вероятно)

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