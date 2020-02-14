ϟ «Манчестер Сити» на два сезона отстранили от еврокубков

Органы финансового контроля УЕФА вынесли решение по делу «Манчестер Сити»: в связи с нарушениями норм финансового фэйр-плей клуб отстранен от еврокубков на два сезона. Помимо пропуска еврокубков сезона-2020/21 и сезона-2021/22, на манчестерцев наложили штраф в размере 30 миллионов евро.

Англичанам, в частности, инкриминируют то, что клуб завышал сведения о спонсорских доходах в течение 2012-2016 годов. Это является нарушением правил финансового фэйр-плей.

Уже известно, что «Манчестер Сити» будет обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.