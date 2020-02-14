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    The Independent: после отстранения от еврокубков с «Сити» могут снять очки в АПЛ

    АПЛ планирует изучить документацию УЕФА, связанную с отстранением от еврокубков «Манчестер Сити». В Англии не исключают, что финансовые нарушения клуб допускал и внутри страны.

    Как пишет The Independent, «Сити» могут лишить очков в АПЛ, если подтвердиться, что для получения лицензии на участие в турнире клуб тоже предоставлял неверные финансовые сведения.

    • «Сити» из-за отстранения от еврокубков потеряет порядка 300 миллионов фунтов стерлингов.
    • «Манчестер Сити» почувствовал «Рубин».
    • Манчестерцы будут обжаловать еврокубковую дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    Источник: The Independent

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    14.02.2020 23:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15578

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Поздравляю Ливерпуль с чемпионством!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3644

      vladik12 1 час назад

      Сгорел сарай - гори и хата.

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