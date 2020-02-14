The Independent: после отстранения от еврокубков с «Сити» могут снять очки в АПЛ

АПЛ планирует изучить документацию УЕФА, связанную с отстранением от еврокубков «Манчестер Сити». В Англии не исключают, что финансовые нарушения клуб допускал и внутри страны.
Как пишет The Independent, «Сити» могут лишить очков в АПЛ, если подтвердиться, что для получения лицензии на участие в турнире клуб тоже предоставлял неверные финансовые сведения.
- «Сити» из-за отстранения от еврокубков потеряет порядка 300 миллионов фунтов стерлингов.
- «Манчестер Сити» почувствовал «Рубин».
- Манчестерцы будут обжаловать еврокубковую дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Источник: The Independent