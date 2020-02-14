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  • The Independent: после отстранения от еврокубков с «Сити» могут снять очки в АПЛ

The Independent: после отстранения от еврокубков с «Сити» могут снять очки в АПЛ

14 февраля 2020, 23:42
14

АПЛ планирует изучить документацию УЕФА, связанную с отстранением от еврокубков «Манчестер Сити». В Англии не исключают, что финансовые нарушения клуб допускал и внутри страны.

Как пишет The Independent, «Сити» могут лишить очков в АПЛ, если подтвердиться, что для получения лицензии на участие в турнире клуб тоже предоставлял неверные финансовые сведения.

  • «Сити» из-за отстранения от еврокубков потеряет порядка 300 миллионов фунтов стерлингов.
  • «Манчестер Сити» почувствовал «Рубин».
  • Манчестерцы будут обжаловать еврокубковую дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити
Комментарии (14)
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vladik12
1581713062
Сгорел сарай - гори и хата.
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DOCTOR PENALTY
1581713985
Поздравляю Ливерпуль с чемпионством!
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jocercrazy
1581723008
еще не факт мс подадут в CAS в Лозанне потом и будет видно а пока непонятно еще!
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jocercrazy
1581723116
МС владеют шейхи что для них 300 лямов как с гуся вода! Ман Сити даже бел ЛЧ самый финансово могучий клуб АПЛ и это не изменится ни в коем случае!
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Томик
1581725247
Очки не надо снимать. Дайте Ливерпулю выиграть чемпионат без "помощи" со стороны.
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Viper for CSKA
1581733125
Господа, может всё-таки Рубин "поСОчувствовал"? "МС почувствовал Рубин" наводит на ненужные ассоциации.
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Cules2013
1581758602
вот когда будет известен вердикт арбитражного суда, тогда и будем думать
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Hektor 84
1581805504
Еще и псж проверить надо
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