The Independent: после отстранения от еврокубков с «Сити» могут снять очки в АПЛ

АПЛ планирует изучить документацию УЕФА, связанную с отстранением от еврокубков «Манчестер Сити». В Англии не исключают, что финансовые нарушения клуб допускал и внутри страны.

Как пишет The Independent, «Сити» могут лишить очков в АПЛ, если подтвердиться, что для получения лицензии на участие в турнире клуб тоже предоставлял неверные финансовые сведения.