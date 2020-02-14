«Рубин» – на дисквалификацию «Сити»: «Я понимаю твои чувства, бро»

«Рубин» в социальной сети отреагировал на отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на ближайшие два сезона. Англичане нарушили правила финансового фэйр-плей.
«Я понимаю твои чувства, бро», – прикрепил такой интернет-мем казанский клуб на новость о дисквалификации.
- «Рубин» в текущем десятилетии тоже отстраняли от еврокубков за финансовые нарушения.
- Манчестерцы будут обжаловать еврокубковую дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
- «Сити» обвинили в подложных сведениях о спонсорских доходах – их завышали.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Рубина»