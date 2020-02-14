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  • «Рубин» – на дисквалификацию «Сити»: «Я понимаю твои чувства, бро»

«Рубин» – на дисквалификацию «Сити»: «Я понимаю твои чувства, бро»

14 февраля 2020, 22:51
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«Рубин» в социальной сети отреагировал на отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на ближайшие два сезона. Англичане нарушили правила финансового фэйр-плей.

«Я понимаю твои чувства, бро», – прикрепил такой интернет-мем казанский клуб на новость о дисквалификации.

  • «Рубин» в текущем десятилетии тоже отстраняли от еврокубков за финансовые нарушения.
  • Манчестерцы будут обжаловать еврокубковую дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
  • «Сити» обвинили в подложных сведениях о спонсорских доходах – их завышали.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Рубин
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1581712052
Вот бы ещё Рубин играл также креативно! *****
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Hektor 84
1581805172
Англичанам надо ответить. Рубин а кто ты???
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