«Рубин» – на дисквалификацию «Сити»: «Я понимаю твои чувства, бро»

«Рубин» в социальной сети отреагировал на отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на ближайшие два сезона. Англичане нарушили правила финансового фэйр-плей.

«Я понимаю твои чувства, бро», – прикрепил такой интернет-мем казанский клуб на новость о дисквалификации.