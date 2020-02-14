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    «Рубин» – на дисквалификацию «Сити»: «Я понимаю твои чувства, бро»

    «Рубин» в социальной сети отреагировал на отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на ближайшие два сезона. Англичане нарушили правила финансового фэйр-плей.

    «Я понимаю твои чувства, бро», – прикрепил такой интернет-мем казанский клуб на новость о дисквалификации.

    • «Рубин» в текущем десятилетии тоже отстраняли от еврокубков за финансовые нарушения.
    • Манчестерцы будут обжаловать еврокубковую дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
    • «Сити» обвинили в подложных сведениях о спонсорских доходах – их завышали.

    Источник: твиттер «Рубина»

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