Финансовый аналитик Магуайр: «Из-за отстранения от еврокубков «Сити» потеряет за сезон порядка 150 миллионов»

Киран Магуайр, британский финансовый аналитик, рассказал, сколько составят потери «Манчестер Сити» из-за неучастия в еврокубках. УЕФА отстранил англичан ввиду нарушения финансового фэйр-плей.

«Манчестер Сити» не получит от УЕФА около 100 миллионов фунтов стерлингов за участие в Лиге чемпионов. К этому стоит добавить также деньги с домашних матчей — 30-40 миллионов. Плюс некоторые спонсоры прекратят сотрудничество с клубом из-за того, что он не будет играть в еврокубках. Потери в 150 миллионов за один сезон могут критически сказаться на будущем «Сити», – сказал Магуайр в эфире телеканала Sky Sports.