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    Финансовый аналитик Магуайр: «Из-за отстранения от еврокубков «Сити» потеряет за сезон порядка 150 миллионов»

    Киран Магуайр, британский финансовый аналитик, рассказал, сколько составят потери «Манчестер Сити» из-за неучастия в еврокубках. УЕФА отстранил англичан ввиду нарушения финансового фэйр-плей.

    «Манчестер Сити» не получит от УЕФА около 100 миллионов фунтов стерлингов за участие в Лиге чемпионов. К этому стоит добавить также деньги с домашних матчей — 30-40 миллионов. Плюс некоторые спонсоры прекратят сотрудничество с клубом из-за того, что он не будет играть в еврокубках. Потери в 150 миллионов за один сезон могут критически сказаться на будущем «Сити», – сказал Магуайр в эфире телеканала Sky Sports.

    • «Манчестер Сити» почувствовал «Рубин».
    • Манчестерцы будут обжаловать еврокубковую дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
    • «Сити» обвинили в подложных сведениях о спонсорских доходах – их завышали.

    Источник: «Чемпионат»

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    14.02.2020 23:25
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