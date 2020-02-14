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  • Финансовый аналитик Магуайр: «Из-за отстранения от еврокубков «Сити» потеряет за сезон порядка 150 миллионов»

Финансовый аналитик Магуайр: «Из-за отстранения от еврокубков «Сити» потеряет за сезон порядка 150 миллионов»

14 февраля 2020, 23:25

Киран Магуайр, британский финансовый аналитик, рассказал, сколько составят потери «Манчестер Сити» из-за неучастия в еврокубках. УЕФА отстранил англичан ввиду нарушения финансового фэйр-плей.

«Манчестер Сити» не получит от УЕФА около 100 миллионов фунтов стерлингов за участие в Лиге чемпионов. К этому стоит добавить также деньги с домашних матчей — 30-40 миллионов. Плюс некоторые спонсоры прекратят сотрудничество с клубом из-за того, что он не будет играть в еврокубках. Потери в 150 миллионов за один сезон могут критически сказаться на будущем «Сити», – сказал Магуайр в эфире телеканала Sky Sports.

  • «Манчестер Сити» посочувствовал «Рубин».
  • Манчестерцы будут обжаловать еврокубковую дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
  • «Сити» обвинили в подложных сведениях о спонсорских доходах – их завышали.

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити
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