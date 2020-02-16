The Times: «Манчестер Сити» заверил игроков, что имеет неопровержимые доказательства перед обжалованием отстранения от еврокубков

«Манчестер Сити» провел собрание для игроков, чтобы официально сообщить им о решение УЕФА отстранить клуб от еврокубков на ближайшие два сезона. Руководители призвали команду держаться вместе.
Игроков заверили, что клуб имеет неопровержимые доказательства неправомерности решения УЕФА, которые будут предъявлены Спортивному арбитражному суду в Лозанне в рамках процедуры обжалования. Со слов исполнительного директора Феррана Сориано, клуб будет бороться до конца.
- «Сити» собирается потратить десятки миллионов на юристов.
- Подсчитано, что «Сити» из-за отстранения потеряет порядка 300 миллионов фунтов стерлингов.
- «Манчестер Сити» посочувствовал «Рубин».
Источник: The Times