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    The Times: «Манчестер Сити» заверил игроков, что имеет неопровержимые доказательства перед обжалованием отстранения от еврокубков

    «Манчестер Сити» провел собрание для игроков, чтобы официально сообщить им о решение УЕФА отстранить клуб от еврокубков на ближайшие два сезона. Руководители призвали команду держаться вместе.

    Игроков заверили, что клуб имеет неопровержимые доказательства неправомерности решения УЕФА, которые будут предъявлены Спортивному арбитражному суду в Лозанне в рамках процедуры обжалования. Со слов исполнительного директора Феррана Сориано, клуб будет бороться до конца.

    Источник: The Times

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2415

      АртурZaСМ 54 минуты назад

      Тут и дураку понятно, что когда-нибудь это должно было случиться. На очереди ПСЖ

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      Рейтинг: +690

      УхоГорлоНос 1 час назад

      Неопровержимые доказательства - это несколько десятков миллионов фунтов тому кому нужно)

      0
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      Рейтинг: +123

      mama1991 1 час назад

      н а х у й этих у р о д о в, надо честно играть, чи ни клуб???? де он был 10 лет назад???? у меня никогда сити не ассоциировался с топом, этом может малолетки так думают, париж можно туда же..... верните милан и мю!

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