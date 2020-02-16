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  • The Times: «Манчестер Сити» заверил игроков, что имеет неопровержимые доказательства перед обжалованием отстранения от еврокубков

The Times: «Манчестер Сити» заверил игроков, что имеет неопровержимые доказательства перед обжалованием отстранения от еврокубков

16 февраля 2020, 13:12
25

«Манчестер Сити» провел собрание для игроков, чтобы официально сообщить им о решение УЕФА отстранить клуб от еврокубков на ближайшие два сезона. Руководители призвали команду держаться вместе.

Игроков заверили, что клуб имеет неопровержимые доказательства неправомерности решения УЕФА, которые будут предъявлены Спортивному арбитражному суду в Лозанне в рамках процедуры обжалования. Со слов исполнительного директора Феррана Сориано, клуб будет бороться до конца.

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити
Комментарии (25)
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УхоГорлоНос
1581852165
Неопровержимые доказательства - это несколько десятков миллионов фунтов тому кому нужно)
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АртурZaСМ
1581853099
Тут и дураку понятно, что когда-нибудь это должно было случиться. На очереди ПСЖ
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Lester84
1581856569
Да поделом вам!!! Очень надеюсь, что не обжалуют
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ImpNaz.com
1581857340
Сейчас Зенит и все российские клубы будут скупать игроков Ман Сити!
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афоня72
1581857360
Там такие бабки запущены..может и отвертятся..
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Artemka444
1581858710
фигня полная этот фейр плэй!!! Почему если есть деньги то я не могу купить то что мне нужно!!! И не важно сколько это стоит!!!
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Maxi_7
1581858920
Может быть и зря была дана эта информация игрокам...возможно у них было бы больше мотивации, если бы они точно знали, что это их последний шанс выиграть ЛЧ с Сити в ближайшее время, потому умирали бы на поле, но добивались своего...
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Cules2013
1581859515
Некоторые отписавшиеся меня просто удивляют. 1. Нет никакого торжества закона и справедливости. Побеждает тот, кто побеждает. А у Сити полно денег, влияния и возможностей, чтобы победить, независимо от того, виновны они или нет. 2. Денежные мешки заслужили наказания? Я вас умоляю. Сейчас почти все топ-клубы - мешки: и Барса, и Реал, и тот же МЮ. Вопрос просто в грамотном ведении бизнеса, чтобы, условно говоря, дебит с кредитом красиво совпадал. Накажут Сити и/или ПСЖ - и всё, это торжество справедливости? Ребят, ну это же такой наивный бред, что даже как-то грустно становится. Есть бедные и богатые, и ничто в мире их никогда не уравняет. И, если один богатый "украл" на 3 рубля больше остальных - это не значит, что он хуже других, и единственный виновник мировой несправедливости в распределении ресурсов.
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Ганнибал Лектор
1581961615
Это будет порядка 300 миллионов... неопровержимых доказательств ))
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