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    The Sun: «Манчестер Сити» потратит 30 миллионов на лучших юристов мира, чтобы подать иск на УЕФА

    После отстранения от еврокубков на два сезона руководство «Манчестер Сити» готовится к судебным разбирательствам с УЕФА. Клуб намерен нанять 50 лучших юристов мира, чтобы подготовить иск к организации.

    Как пишет The Sun, команда юристов будет работать на «Сити» в течение десяти лет и на нее потратят 30 миллионов фунтов стерлингов.

    • Подсчитано, что «Сити» из-за отстранения потеряет порядка 300 миллионов фунтов стерлингов.
    • «Манчестер Сити» посочувствовал «Рубин».
    • Манчестерцы будут обжаловать еврокубковую дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4645

      серега кашин 1 час назад

      если купят арбитражный суд то еще что то светит в споре с уефа

      0
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      Рейтинг: +123

      mama1991 2 часа назад

      н а х у й этих у р о д о в, надо честно играть, чи ни клуб???? де он был 10 лет назад???? у меня никогда сити не ассоциировался с топом, этом может малолетки так думают, париж можно туда же..... верните милан и мю!

      2
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      Рейтинг: +9306

      DeStar 3 часа назад

      хм."команда юристов будет работать на «Сити» в течение десяти лет и на нее потратят 30 миллионов фунтов стерлингов."
      Т.е на команду в год 3 ляма фунтов? лучшие юристы мира или лучшие юристы манчестера?) я думал лучший юрист мира в год сам 10-ку лямов иметь должен) а тут команда 3)

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