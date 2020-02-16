The Sun: «Манчестер Сити» потратит 30 миллионов на лучших юристов мира, чтобы подать иск на УЕФА

После отстранения от еврокубков на два сезона руководство «Манчестер Сити» готовится к судебным разбирательствам с УЕФА. Клуб намерен нанять 50 лучших юристов мира, чтобы подготовить иск к организации.

Как пишет The Sun, команда юристов будет работать на «Сити» в течение десяти лет и на нее потратят 30 миллионов фунтов стерлингов.