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  • The Sun: «Манчестер Сити» потратит 30 миллионов на лучших юристов мира, чтобы подать иск на УЕФА

The Sun: «Манчестер Сити» потратит 30 миллионов на лучших юристов мира, чтобы подать иск на УЕФА

16 февраля 2020, 12:14
3

После отстранения от еврокубков на два сезона руководство «Манчестер Сити» готовится к судебным разбирательствам с УЕФА. Клуб намерен нанять 50 лучших юристов мира, чтобы подготовить иск к организации.

Как пишет The Sun, команда юристов будет работать на «Сити» в течение десяти лет и на нее потратят 30 миллионов фунтов стерлингов.

  • Подсчитано, что «Сити» из-за отстранения потеряет порядка 300 миллионов фунтов стерлингов.
  • «Манчестер Сити» посочувствовал «Рубин».
  • Манчестерцы будут обжаловать еврокубковую дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити
Комментарии (3)
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DeStar
1581845362
хм."команда юристов будет работать на «Сити» в течение десяти лет и на нее потратят 30 миллионов фунтов стерлингов." Т.е на команду в год 3 ляма фунтов? лучшие юристы мира или лучшие юристы манчестера?) я думал лучший юрист мира в год сам 10-ку лямов иметь должен) а тут команда 3)
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серега кашин
1581850788
если купят арбитражный суд то еще что то светит в споре с уефа
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афоня72
1581858203
писали , что потеряют 300.. значит в случае выигрыша 30 это десятая часть..
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