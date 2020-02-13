Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бикфалви: «Россия – большая страна, не менее 100 игроков отсюда должны выступать в топ-чемпионатах. Стремись в Европу!»

Бикфалви: «Россия – большая страна, не менее 100 игроков отсюда должны выступать в топ-чемпионатах. Стремись в Европу!»

13 февраля 2020, 22:16
2

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви выразил недоумение, почему российские игроки в большом количестве не выступают в зарубежных чемпионатах. Румын связал этот показатель с размером страны.

– Нет планов на оставшуюся карьеру попробовать свои силы в топ-чемпионате?

– У меня был вариант уехать в чемпионат Франции, Германии после Украины, но я ушел в Китай. Может, и сейчас будет вариант, в футболе все возможно. Но мне 33, и будь я президентом любого немецкого клуба, выбрал бы молодого, а не себя 33-летнего. Надо доверять молодым, я дебютировал в высшей лиге Румынии в 18 лет, в идеале так должно быть с каждым игроком. Если, конечно, он соответствует уровню команды.

Россия большая страна, тут должно быть минимум 100 футболистов, которые играют в топ-чемпионатах. Они не должны думать только о карьере в России. Заиграл в «Урале», ЦСКА, «Спартаке»? Стремись в Европу!

  • Бикфалви выступает в РПЛ с 2016 года.
  • Румын в текущем чемпионате России провел 16 матчей, забил четыре гола.
  • «Урал» в РПЛ идет девятым – выше «Спартака».

Источник: канал в «Яндекс.Дзен» «Футбольный БлокЪ»
Россия. Премьер-лига Урал Бикфалви Эрик
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1581627316
Ох и смешной же ты пацанчик,Эрик Бикфалви.Импортные мудрецы за века Россию понять не могут,а ты за четыре года раскусить хочешь.Хи-хи,однако.
Ответить
paracetamol
1581627574
Сначала нужно тупых бюрократов разогнать и олигархов!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+