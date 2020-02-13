Бикфалви: «Россия – большая страна, не менее 100 игроков отсюда должны выступать в топ-чемпионатах. Стремись в Европу!»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви выразил недоумение, почему российские игроки в большом количестве не выступают в зарубежных чемпионатах. Румын связал этот показатель с размером страны.

– Нет планов на оставшуюся карьеру попробовать свои силы в топ-чемпионате?

– У меня был вариант уехать в чемпионат Франции, Германии после Украины, но я ушел в Китай. Может, и сейчас будет вариант, в футболе все возможно. Но мне 33, и будь я президентом любого немецкого клуба, выбрал бы молодого, а не себя 33-летнего. Надо доверять молодым, я дебютировал в высшей лиге Румынии в 18 лет, в идеале так должно быть с каждым игроком. Если, конечно, он соответствует уровню команды.

Россия большая страна, тут должно быть минимум 100 футболистов, которые играют в топ-чемпионатах. Они не должны думать только о карьере в России. Заиграл в «Урале», ЦСКА, «Спартаке»? Стремись в Европу!