Журналист Егоров: «Вслед за Кокориным в «Сочи» может отправиться Шатов»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может продолжить карьеру в «Сочи». Речь идет об аренде футболиста.
«По моей информации, вслед за Александром Кокориным из «Зенита» в «Сочи» в это трансферное окно может перейти и полузащитник питерцев Олег Шатов. Речь идeт об аренде до конца сезона», – информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
- 29-летний Шатов в сезоне РПЛ провел восемь матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.
- «Зенит» лидирует в таблице.
- «Сочи», дебютант РПЛ, идет последним.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова