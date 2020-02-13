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  • Журналист Егоров: «Вслед за Кокориным в «Сочи» может отправиться Шатов»

Журналист Егоров: «Вслед за Кокориным в «Сочи» может отправиться Шатов»

13 февраля 2020, 18:34
31

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может продолжить карьеру в «Сочи». Речь идет об аренде футболиста.

«По моей информации, вслед за Александром Кокориным из «Зенита» в «Сочи» в это трансферное окно может перейти и полузащитник питерцев Олег Шатов. Речь идeт об аренде до конца сезона», – информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

  • 29-летний Шатов в сезоне РПЛ провел восемь матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.
  • «Зенит» лидирует в таблице.
  • «Сочи», дебютант РПЛ, идет последним.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Шатов Олег
Комментарии (31)
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APchelov
1581609543
Можно и ещё кого-то десантировать в помощь Заболотному. Того же Малкома
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gunstilzit
1581611689
Шатов забьёт Зениту и заплачет?
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латунный
1581613909
смысл от таких команд как сочи. отмывание денег.игроки отбыли в рабство но это их карма побежали за большими деньгами в зенит и оказались в опе
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Александ1982
1581614001
Зенит 2 прям будет))
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Иван Петров 1986
1581615102
Да всех бомжей в сочи и потом в ФНЛ, атмосфера сразу чище станет.
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VVM1964
1581615251
А не проще Сочи переименовать в Зенит - будут два Зенита - Сочинский и Питерский .
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DOCTOR PENALTY
1581616097
Хорошая новость, аж блевануть хочется.
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egor tikhonov
1581616798
почему молчит УЕФА? мне кажется всё,как на ладони,или махинации такого рода разрешены?
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Hektor 84
1581619634
После этого Сочи переименуют в Зенит 2. К 8 кривоногим добавятся еще 2. Российским футболом рулит газпром. Два фарм клуба, бывший президент зенита глава РФС, футболистов не нужных отправляют в Сочи. Сборная под контролем, кого надо в состав запихнут. Своих футболистов растить не обязательно, если что найдут легов, выдадут им паспорта и позиции закрыли. В итоге наши клубы вылетают из еврокубков от не самых сильных команд. А сборная рвет карликов, а топ сборные рвут наших как карликов. Не удивлюсь что состав Черчес не определяет. А какой нибудь Дюков! Не было в России футбола и уже не будет ни когда!
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Рубинище
1581625411
может Зениту свой индивидуальный чемп сделать. Зенит 04 против Зенита15. вечное дерби.вечное ЛЧ ЛЕ КФ. какой из зенитов попал в ЛЧ сразу со всех оставшихся зенитов-лидеров в аренду на пол года.
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