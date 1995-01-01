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    Журналист Егоров: «Вслед за Кокориным в «Сочи» может отправиться Шатов»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может продолжить карьеру в «Сочи». Речь идет об аренде футболиста.

    «По моей информации, вслед за Александром Кокориным из «Зенита» в «Сочи» в это трансферное окно может перейти и полузащитник питерцев Олег Шатов. Речь идeт об аренде до конца сезона», – информирует бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    • 29-летний Шатов в сезоне РПЛ провел восемь матчей, забил два гола, сделал три результативные передачи.
    • «Зенит» лидирует в таблице.
    • «Сочи», дебютант РПЛ, идет последним.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +21169

      VVM1964 8 минут назад

      А не проще Сочи переименовать в Зенит - будут два Зенита - Сочинский и Питерский .

      1
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      Рейтинг: +39

      Снег 11 минут назад

      Ооооо! Суровая получится связка - Газпром-Ротенберг....Друг друга будут греть...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +909

      Иван Петров 1986 11 минут назад

      Да всех бомжей в сочи и потом в ФНЛ, атмосфера сразу чище станет.

      2
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      Рейтинг: +1491

      Александ1982 29 минут назад

      Зенит 2 прям будет))

      1
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      Рейтинг: +1319

      латунный 31 минуту назад

      смысл от таких команд как сочи. отмывание денег.игроки отбыли в рабство но это их карма побежали за большими деньгами в зенит и оказались в опе

      2
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      Рейтинг: +39

      Снег > латунный 9 минут назад

      Правильно: пусть бегут в зенит и...пропадают..- естественный отбор (когда мозгов нет и жажда к деньгам) - я только _ЗА_

      0
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      Рейтинг: +415

      vmonomah17 36 минут назад

      Может тогда сразу и Дзюбу с Семаком в сочи отправить?)))

      0
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      Рейтинг: +39

      Снег > vmonomah17 8 минут назад

      Рано...Пусть ещё Питер посмешат...

      0
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      Рейтинг: +611

      Semenycch 43 минуты назад

      Вообще с презрением отношусь к этим сделкам по переходу из Зенита в Сочи, тем более, что эти сделки проходят между собутыльниками Путина и имеют целью любым способом сохранить Сочи в высшей лиге.

      2
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      Рейтинг: +611

      Semenycch > Semenycch 33 минуты назад

      И если Сочи удастся сохранить в премьер-лиге, то какой то из следующих городов: Самара, Казань, Оренбург, Грозный, Тамбов лишится представительства в высшей лиге. А между прочим в этих городах тоже есть стадионы и зрители. Кстати, в Сочи болельщиков нет! А кроме того мерзким собутыльникам Путина нас рать на спортивный принцип!

      1
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      Рейтинг: +1491

      Александ1982 > Semenycch 24 минуты назад

      Вовка то причем))) или как всегда

      0
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      Рейтинг: +39

      Снег > Semenycch 6 минут назад

      Путин - не пьёт.
      А , если вам нечем крыть, пошли в пи...у картоху рыть!

      -1
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      Рейтинг: +2397

      Alekxei Z. 1 час назад

      Даже не знаю , а что Газпром стесняется, можно и ещё пару команд заиметь в РПЛ .
      Питерцы вам самим это нравится ?
      Аренда ??? Вы в это верите , что условно Ротенберг будет платить Миллеру ??? Не смешите. Такой цирк только в нашей ПРАВОВОЙ стране может происходить .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +313

      gunstilzit 1 час назад

      Шатов забьёт Зениту и заплачет?

      3
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      Рейтинг: +1222

      altezzik 1 час назад

      Зенит - фарм-клуб Сочи. А те, кто пишут наоборот не правы.

      1
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      Рейтинг: +1491

      Александ1982 > altezzik 23 минуты назад

      Сочи же это питерский клуб и все это знают, сменил одно море на другое

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