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Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи»

13 февраля 2020, 15:57
29

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи». Эту информацию «Фонтанке» подтвердил агент и отчим футболиста Кирилл Логинов.

Как сообщает источник, сторонам удалось разрешить все разногласия. Форвард будет выступать в клубе с юга России до конца сезона на правах аренды.

Ранее стало известно, что зарплата Кокорина в «Сочи» составит 2 миллиона рублей в месяц.

  • Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
  • Руководство петербургского клуба отправило нападающего в «Зенит-2».

Ротенберг: «Договорились с Кокориным, что весеннюю часть он проведeт в «Сочи»

Уткин – о переговорах Кокорина с «Сочи»: «Увы, тряпка»

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (29)
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vladimir-7
1581598885
А после окончания сезона на Севере России в районе Магадана или Воркуты.
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derrik2000
1581600946
Перейдёт так перейдёт. Пацанчик из путинского поколения: БАБЛО - главный принцип. Пусть себе играет ттам, где хочет. В конце концов он сам хозяин своих слов и дел.
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x-x-x-x-x
1581601046
надавили и не дали вывернутся. система мафии а не демократичейского строя
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серега кашин
1581603856
ну все закончилась мыльная опера
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alex1951
1581609827
В.Токарев: .....а приехал в Сочи на денежный развод....(хорошая песня) Так что ,Кокоше повезло,раз уж он такой мастер ,пусть вытаскивает ,,Сочи,, со дна... впрочем ,как и ФЕ из ,,Сельты,,..............этим товарищам ,есть ,что доказывать....... табуретки-пенальти ,жизнеопределяющие причины...
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Ганнибал Лектор
1581611597
Позор руководству Зенита! Тьфу! Саша, держись, ждем возвращения!
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erma
1581612162
Процесс пошел, скоро будут печатать такие объявления в газете: "Отдам в аренду приличного футболиста и пару борзых щенков с родословной".
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Brabus71
1581612862
Слабак, поэтому то, и заиграть не может при своём таланте...
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Hektor 84
1581617147
И Логинов прогнулся, вслед за Кокошей. Теперь очередь телки Кокоши. А то как пели что Сашу чуть ли не рабом в Сочи ссылают.
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JTherry
1581622219
а ломались, как целки...
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