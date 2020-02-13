Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи». Эту информацию «Фонтанке» подтвердил агент и отчим футболиста Кирилл Логинов.
Как сообщает источник, сторонам удалось разрешить все разногласия. Форвард будет выступать в клубе с юга России до конца сезона на правах аренды.
Ранее стало известно, что зарплата Кокорина в «Сочи» составит 2 миллиона рублей в месяц.
- Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
- Руководство петербургского клуба отправило нападающего в «Зенит-2».
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Источник: «Фонтанка»