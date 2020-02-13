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    Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи». Эту информацию «Фонтанке» подтвердил агент и отчим футболиста Кирилл Логинов.

    Как сообщает источник, сторонам удалось разрешить все разногласия. Форвард будет выступать в клубе с юга России до конца сезона на правах аренды.

    Ранее стало известно, что зарплата Кокорина в «Сочи» составит 2 миллиона рублей в месяц.

    • Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».
    • Руководство петербургского клуба отправило нападающего в «Зенит-2».

    Ротенберг: «Договорились с Кокориным, что весеннюю часть он проведeт в «Сочи»

    Уткин – о переговорах Кокорина с «Сочи»: «Увы, тряпка»

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии21
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      Рейтинг: +1266

      FRZZ 37 минут назад

      Все, что не делается делается к лучшему.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -64

      Аденн 38 минут назад

      Какая все таки срамота этот бЗенит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4617

      серега кашин 1 час назад

      ну все закончилась мыльная опера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      boroda82 1 час назад

      Все таки " химию " высокооплачиваемую получил....)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4732

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Всё - добили ((( Ну а что - против системы переть , что против ветра плевать ((( Позор - Зениту !!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1317

      x-x-x-x-x 1 час назад

      надавили и не дали вывернутся. система мафии а не демократичейского строя

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +922

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Немного побольше чем 12000.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7406

      derrik2000 1 час назад

      Перейдёт так перейдёт.
      Пацанчик из путинского поколения: БАБЛО - главный принцип.
      Пусть себе играет ттам, где хочет.
      В конце концов он сам хозяин своих слов и дел.

      1
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      Рейтинг: +2077

      Давид59 > derrik2000 55 минут назад

      Если бы он был хозяин своих дел - в Сочи бы не играл

      1
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      Рейтинг: +7406

      derrik2000 > Давид59 7 минут назад

      А что, он не ХОЗЯИН своих ног???
      Сколько раз наши клубы пытались подписать того или иного игрока из дальнего зарубежья?
      Уже и с клубом договорились, и с агентом, но игрок говорит "НЕТ" - и всё.
      В России то же самое, надеюсь.
      Иначе у нас были бы НЕ АГЕНТЫ, А РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ.
      Просто поверил обещаниям руководства Зенита, что в межсезонье уйдёт опять в Зенит и будет там получать БАБЛИЩЕ.

      0
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      Рейтинг: +1448

      neim 1 час назад

      "Ранее стало известно, что зарплата Кокорина в «Сочи» составит 2 миллиона рублей в месяц."

      Так вот где собака порылась )))

      0
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      Рейтинг: +3736

      APchelov 2 часа назад

      И всё-таки меня терзают смутные сомнения. Перейти то он перешёл. А стараться пообещал?

      0
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      Рейтинг: +13369

      bset > APchelov 2 часа назад

      Он на себя в первую очередь работает. Чтобы либо у крыс побольше контракт выбить, либо в новый клуб себя продать. Так что стараться будет.

      0
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      Рейтинг: +79

      Александр Питер > APchelov 1 час назад

      Судя по месту в таблице бывшие зенитовцы круто стараются.Семака жалко,ноги вытерли и все.Малком с Кокориным могли сыграть,а эти уже все показали в ЛЧ.

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