Агент Кокорина подтвердил переход форварда в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи». Эту информацию «Фонтанке» подтвердил агент и отчим футболиста Кирилл Логинов.

Как сообщает источник, сторонам удалось разрешить все разногласия. Форвард будет выступать в клубе с юга России до конца сезона на правах аренды.

Ранее стало известно, что зарплата Кокорина в «Сочи» составит 2 миллиона рублей в месяц.

Изначально игрок отказывался переходить в «Сочи».

Руководство петербургского клуба отправило нападающего в «Зенит-2».

Ротенберг: «Договорились с Кокориным, что весеннюю часть он проведeт в «Сочи»

Уткин – о переговорах Кокорина с «Сочи»: «Увы, тряпка»