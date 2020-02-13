«СЭ»: Кокорин будет зарабатывать в «Сочи» 2 миллиона рублей в месяц

Стала известна заработная плата нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

Клуб с юга России арендует форварда до конца сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Кокорин будет получать в «Сочи» около 2 миллионов рублей в месяц.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако футболист отказался менять команду.

Через некоторое время форварда отправили в дубль «Зенита», с которым он готовится к сезону до сих пор.

Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истекает летом.

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