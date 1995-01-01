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    «СЭ»: Кокорин будет зарабатывать в «Сочи» 2 миллиона рублей в месяц

    Стала известна заработная плата нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

    Клуб с юга России арендует форварда до конца сезона.

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», Кокорин будет получать в «Сочи» около 2 миллионов рублей в месяц.

    • 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако футболист отказался менять команду.
    • Через некоторое время форварда отправили в дубль «Зенита», с которым он готовится к сезону до сих пор.
    • Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истекает летом.

    Ротенберг: «Договорились с Кокориным, что весеннюю часть он проведeт в «Сочи»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3734

      APchelov 1 минуту назад

      Ну наконец-то. А не ерепенился, глядишь, и больше предложили бы. И вообще, старшим лучше не возражать, чтобы без карманных не остаться

      0
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      Рейтинг: +521

      Сергей Каспийский 2 минуты назад

      Он же против был! Не поеду! ..... Сломали парня, когда показали ценник. Он думал, что будет играть в Сочи за 20.000 рублей. Когда Ротенберг объяснил ему, что это зарплата не за месяц, а за 7 часов, то сердце Саши растаяло и вместо Европы он поедет на Северный Кавказ, как Лермонтов.....

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      Рейтинг: +173

      Armani nn 3 минуты назад

      Месяц отигрыл,однушку в НН купил))Клас))

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      Рейтинг: +1434

      klim2m 25 минут назад

      Блин мне 8 лет пахать надо))),чтоб 2 ляма срубить))

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      Рейтинг: +15564

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      На кофе хватит...), да и за сломанные стулья возместить тоже.

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      Рейтинг: +19708

      афоня72 43 минуты назад

      Хоть адекватная зарплата в рублях..

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      Рейтинг: +15564

      DOCTOR PENALTY > афоня72 26 минут назад

      всем бы адекватную ЗП!

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      Рейтинг: +19708

      афоня72 > DOCTOR PENALTY 3 минуты назад

      Ну тут уже не поспоришь..
      как говорится кто на что учился..

      0
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      Рейтинг: +1970

      Nerlinger 59 минут назад

      Что то маловато!!! Меньше чем квадратный метр асфальта в крымском мосту .... ЖОПОШНИКИ !!!!

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