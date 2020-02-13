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  • «СЭ»: Кокорин будет зарабатывать в «Сочи» 2 миллиона рублей в месяц

«СЭ»: Кокорин будет зарабатывать в «Сочи» 2 миллиона рублей в месяц

13 февраля 2020, 14:48
15

Стала известна заработная плата нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

Клуб с юга России арендует форварда до конца сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Кокорин будет получать в «Сочи» около 2 миллионов рублей в месяц.

  • 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако футболист отказался менять команду.
  • Через некоторое время форварда отправили в дубль «Зенита», с которым он готовится к сезону до сих пор.
  • Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истекает летом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (15)
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Nerlinger
1581594761
Что то маловато!!! Меньше чем квадратный метр асфальта в крымском мосту .... ЖОПОШНИКИ !!!!
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афоня72
1581595716
Хоть адекватная зарплата в рублях..
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klim2m
1581596799
Блин мне 8 лет пахать надо))),чтоб 2 ляма срубить))
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Armani nn
1581598121
Месяц отигрыл,однушку в НН купил))Клас))
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KalterJax
1581599252
Как в таких случаях говорят ... насосал ...) ситуация то безвыходная, не получать же среднестатистическую месячную зарплату, как большинство в нашей стране)
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APchelov
1581599320
Ну наконец-то. А не ерепенился, глядишь, и больше предложили бы. И вообще, старшим лучше не возражать, а то и карманных денег можно лишиться
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dinar7777dinar
1581609639
Не за что будет получать.
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sobaka120982
1581610414
Нуууу дааааа эт конечно не 11000 в месяц))) тут можно и икорку по есть
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латунный
1581614065
за какие заслуги такие деньги .надо отменять лимит .и тогда дети лимита будут старатся попасть в состав и не будут получать такие деньги не за что
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Cнег
1581618985
Зарабатывают на производстве . Футболисты получают деньги по контракту. Их "работа" никому пользы и повышения льгот не приносит. Пишите правильно - ПОЛУЧАЮТ.
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