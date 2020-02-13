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    Ротенберг: «Договорились с Кокориным, что весеннюю часть он проведeт в «Сочи»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что ему удалось уговорить нападающего «Зенита» Александра Кокорина присоединиться к его команде.

    «Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведeт в «Сочи», – сказал Ротенберг.

    • 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако футболист отказался менять команду.
    • Через некоторое время форварда отправили в дубль «Зенита», с которым он готовится к сезону до сих пор.
    • Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истекает летом.

    Уткин – о переговорах Кокорина с «Сочи»: «Увы, тряпка»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1858

      SIRIUS 2002 6 минут назад

      Играть надо, а не ломаться как целка. Вон Пашка дружок на правильном пути!!

      0
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      Рейтинг: +2393

      Alekxei Z. 52 минуты назад

      Спасибо Вове, у нас хоккеем и футболом Ротенберги заправляют !!!
      Дожили...

      1
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      Рейтинг: +6589

      FanatSerj 1 час назад

      А ломался то как целка, а оно вон как обернулось банально, кто платит футболисту, тот его и танцует )))

      0
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      Рейтинг: +382

      DENZILLO-Спартак 1 час назад

      Вай вай- правда что ли?! А я то уж было подумал и вправду можно побороть всесильных друзей ВВП!.....мдаа Сашок не наш лидер восстания ! =))

      1
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      Рейтинг: +1901

      Kollljan 1 час назад

      Куй бабло, Саня, на зависть Уткину.

      0
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      Рейтинг: +11443

      vladimir-7 1 час назад

      Ни Ротенберг, ни Кокорин не решат судьбу Сочи, а решат её только
      команды РПЛ, захотят и отправят Сочи в ФНЛ, а захотят, оставят в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +2393

      Alekxei Z. > vladimir-7 51 минуту назад

      Наивный

      2
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      Рейтинг: +14074

      bset 1 час назад

      Ну тут либо на принцип идти, либо играть в футбол. Правильное решение выбрал, перед этим показав Ротенбергу, что тот слишком много на себя берет, заявляя о своих влажных фантазиях как о хотелках. А вот если с Зенитом перезаключит контракт и продолжит там играть, вот тогда придется согласиться с Уткиным по поводу тряпки.

      3
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      Рейтинг: +1130

      Миша13 1 час назад

      Зря Саня, потерпел бы полгода и уехал в Европу. С такими гнилыми людьми как Ротенберг дела иметь не надо.

      2
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      Рейтинг: +1260

      altezzik 2 часа назад

      Современное рабство

      4
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      Рейтинг: +4721

      Persona_non_Grata > altezzik 1 час назад

      Вот такие нравы царят в Зените - Позор , позор !!!

      1
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      Рейтинг: +2027

      алдан2014 2 часа назад

      Сразу было понятно,что кокоша цену набивал.Вот и договорились с Ротеньергом

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