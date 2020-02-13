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  • Ротенберг: «Договорились с Кокориным, что весеннюю часть он проведeт в «Сочи»

Ротенберг: «Договорились с Кокориным, что весеннюю часть он проведeт в «Сочи»

13 февраля 2020, 10:25
20

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что ему удалось уговорить нападающего «Зенита» Александра Кокорина присоединиться к его команде.

«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведeт в «Сочи», – сказал Ротенберг.

  • 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако футболист отказался менять команду.
  • Через некоторое время форварда отправили в дубль «Зенита», с которым он готовится к сезону до сих пор.
  • Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истекает летом.

Уткин – о переговорах Кокорина с «Сочи»: «Увы, тряпка»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (20)
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Lester84
1581579903
А Кокорин знает, что с ним договорились?
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altezzik
1581580865
Современное рабство
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Миша13
1581581932
Зря Саня, потерпел бы полгода и уехал в Европу. С такими гнилыми людьми как Ротенберг дела иметь не надо.
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bset
1581582028
Ну тут либо на принцип идти, либо играть в футбол. Правильное решение выбрал, перед этим показав Ротенбергу, что тот слишком много на себя берет, заявляя о своих влажных фантазиях как о хотелках. А вот если с Зенитом перезаключит контракт и продолжит там играть, вот тогда придется согласиться с Уткиным по поводу тряпки.
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DENZILLO-Спартак
1581584143
Вай вай- правда что ли?! А я то уж было подумал и вправду можно побороть всесильных друзей ВВП!.....мдаа Сашок не наш лидер восстания ! =))
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SIRIUS 2002
1581588030
Играть надо, а не ломаться как целка. Вон Пашка дружок на правильном пути!!
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ц
1581589302
Был тряпкой, и останется тряпкой, только теперь половой.
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arok
1581590540
Весеннюю часть в Сочи,а следующий сезон в ПФЛ с ними же!!!! Всем похер в Зените, а уж Ротенбергу и в двойне на твоё будущее в сборной.
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sochi-2013
1581605213
Беднягу в Сочи сослали. Когда в Чернобыль людей направляли, такого сопротивления не было. Нахер он нам такой нужен!!!!
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zigbert
1581689519
2 млн. в месяц -это неплохо.
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