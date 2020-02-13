Ротенберг: «Договорились с Кокориным, что весеннюю часть он проведeт в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что ему удалось уговорить нападающего «Зенита» Александра Кокорина присоединиться к его команде.

«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведeт в «Сочи», – сказал Ротенберг.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако футболист отказался менять команду.

Через некоторое время форварда отправили в дубль «Зенита», с которым он готовится к сезону до сих пор.

Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истекает летом.

Уткин – о переговорах Кокорина с «Сочи»: «Увы, тряпка»