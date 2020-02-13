Уткин – о переговорах Кокорина с «Сочи»: «Увы, тряпка»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на новость о том, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин активно ведет переговоры с «Сочи» и близок к переходу в стан аутсайдера РПЛ.
«Увы. Тряпка.)», – написал Уткин в твиттере.
- 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако футболист отказался менять команду.
- Через некоторое время форварда отправили в дубль «Зенита», с которым он готовится к сезону до сих пор.
- Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истекает летом.
Источник: Твиттер Василия Уткина