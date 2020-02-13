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Уткин – о переговорах Кокорина с «Сочи»: «Увы, тряпка»

13 февраля 2020, 07:19
42

Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на новость о том, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин активно ведет переговоры с «Сочи» и близок к переходу в стан аутсайдера РПЛ.

«Увы. Тряпка.)», – написал Уткин в твиттере.

  • 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако футболист отказался менять команду.
  • Через некоторое время форварда отправили в дубль «Зенита», с которым он готовится к сезону до сих пор.
  • Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истекает летом.

Источник: Твиттер Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Сорренто Кокорин Александр Уткин Василий
Комментарии (42)
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sobaka120982
1581569144
Ребята всем добра!!!!!! А уткин когда нибудь захлебнётся в своей желчи...
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Viper for CSKA
1581569205
Фу, Василий. Ну зачем оскорблять? Вы всех обстоятельств не знаете. К тому же он ещё ничего не подписал, мало ли какая информация появляется. А даже если подпишет, то и чего? Кто знает, как бы поступил в его ситуации, когда сверху настойчиво давят, а может и всей семье угрожают. Сами бы, я так понимаю, в позу бы встали? Что-то я очень сомневаюсь. Все сразу мамкиными революционерами становятся, как только речь о других заходят. А свои права даже на бытовом уровне умеют отстаивать единицы.
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bset
1581570256
Ну ладно, показал, что на принцип готов пойти, додавили и он выбрал поиграть в футбол. Поэтому с Сочи вариант не такой уж и плохой, особенно если тот же Ротенберг потом намекнет Черчесову, чтобы тот Кокорина в сборную вызвал. Наверное, что-то такое в уговорах присутствовало. А вот если Кокорин контракт с Зенитом продлит после этой истории, вот это будет действительно очень странно. Пока вся эта ситуация выглядит достаточно прагматично. Если упереться рогом, можно еще без футбола остаться на полгода минимум.
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ЮНик
1581571950
Василий! В этот раз ты не прав. Понять Кокорина и не осуждать можно. Это тебе не с Тиной Канделакой бодаться.
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vka1970
1581573933
Пока что ясно, что ни чего не ясно.Одно точно наверняка.Если продлит контракт летом с Зенитом, будет точно тряпкой.....
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vladimir-7
1581574337
А Василий прав. Кокорин проиграл не битву, а войну и С.Семака подставил.
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paracetamol
1581575312
Если Кокорин тряпка, то Уткин вообще г-но!
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mirspirs
1581579993
Я все же думаю, что Кокорин ничего толком и не сказал и не понял. Набоюда за ним, думаю он сидел и тупо лыбу давил, как в сизо, как в тюрьме, как и везде.
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Куарежма 31ру
1581583378
ЭТА ТОЛСТАЯ ТРЯПКА КАКОГО Х.Я ЛЮДЕЙ ПОСТОЯННО ОСКОРБЛЯЕТ?
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СМЕРШiРУ
1581588167
Позор #бомжам#. Вот в очередной раз показали всем свою вонючую и гнилую сущность. А Кокоша тут не причём. Он на бомжовском контракте и пожинает то что ему суют с Газпромовской помойки под названием ЗЕНИТ.
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