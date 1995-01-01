Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Уткин – о переговорах Кокорина с «Сочи»: «Увы, тряпка»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на новость о том, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин активно ведет переговоры с «Сочи» и близок к переходу в стан аутсайдера РПЛ.

    «Увы. Тряпка.)», – написал Уткин в твиттере.

    • 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако футболист отказался менять команду.
    • Через некоторое время форварда отправили в дубль «Зенита», с которым он готовится к сезону до сих пор.
    • Контракт 28-летнего игрока с петербургским клубом истекает летом.

    Источник: Твиттер Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:19
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3520

      JTherry 13 минут назад

      Кока решил "снять корону") но болельщиков позабавил очередным "стулом по голове" - владельцу сочинского клуба... на МРОТ не пошикуешь по ресторациям - на шампанское в Монте-Карло бабки нужны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2074

      Давид59 27 минут назад

      Саша сейчас в режиме голодовки (с зарплатой в размере МРОТ). Похоже не выдержит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4971

      paracetamol 30 минут назад

      Если Кокорин тряпка, то Уткин вообще г-но!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +216

      моэм 34 минуты назад

      Ни я ни Уткин да и никто не знает истинного положения дел Кокорина , но точно одно...любому нормальному мужику работа НЕОБХОДИМА , чтобы чувствовать себя человеком... и если надо съесть свои "ФЕ" , чтобы получить условный суп чтобы поесть , а для прокорма семьи надо будет съесть свою гордость - это надо сделать....ему , пока ещё зеку , дали такую возможность. А Уткин дразнится зазря.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2238

      Борат 43 минуты назад

      Нет жены
      Нет детей
      Вася Уткин
      Жирный гей

      Стыдно за спартак !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4971

      paracetamol > Борат 30 минут назад

      Какой он гей, если у него не стоит. Разве что за бабу?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11432

      vladimir-7 47 минут назад

      А Василий прав. Кокорин проиграл не битву, а войну и С.Семака подставил.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4971

      paracetamol > vladimir-7 29 минут назад

      Ничего он не проиграл. Вытащит Сочу из трясины и вперед, в ЛЧ за Зенит!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11432

      vladimir-7 > paracetamol 17 минут назад

      Ты сам-то веришь в это, что вытащит Сочи и вернется
      в Зенит? Как попадет в Сочи, так прощай футбол в России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11774

      vka1970 53 минуты назад

      Пока что ясно, что ни чего не ясно.Одно точно наверняка.Если продлит контракт летом с Зенитом, будет точно тряпкой.....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4971

      paracetamol > vka1970 28 минут назад

      Не со свинями же его продлять!?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +375

      DENZILLO-Спартак > paracetamol 4 минуты назад

      Да а на хер он нам?! Своего болота хватает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Hektor 84 1 час назад

      Видимо кокоша опять ведет переговоры без отчима агента. Агент одно говорит, а на самом деле происходит другое.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11432

      vladimir-7 > Hektor 84 15 минут назад

      Агент профсоюзный, а не настоящий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -24691

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Дудкн - поросячий хвост .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +375

      DENZILLO-Спартак 1 час назад

      Какоши надо было вот тут стульями махать! =) Правда тогда бы упекли не на год а на 10 =)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81455
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75477
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru