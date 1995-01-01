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    Арустамян: «Кокорин встретился с Борисом Ротенбергом. Вероятно, в ближайшие дни игрок присоединится к «Сочи»

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг провел встречу с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Южане объявили об аренде футболиста в январе.

    «Сегодня состоялась встреча между президентом ФК «Сочи» Борисом Ротенбергом и Александром Кокориным. Переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка. Весьма вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к ФК «Сочи» на сборе в Турции», – информирует журналист Нобель Арустамян.

    • Кокорин в то же время ждет новый контракт от «Зенита».
    • «Сочи» в РПЛ идет последним.
    • «Зенит» с отрывом лидирует.

    Источник: твиттер Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 22:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1843

      playsh 22 минуты назад

      Кока,тебе спасательный круг кидают,а ты всё тонущий корабль с крысами покинуть не можешь.

      0
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      Рейтинг: +520

      Valeron2790 23 минуты назад

      Что же скажет его крутой агент, по совместительству - п.и.з.д.а.б.о.л.

      0
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