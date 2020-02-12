Арустамян: «Кокорин встретился с Борисом Ротенбергом. Вероятно, в ближайшие дни игрок присоединится к «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг провел встречу с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Южане объявили об аренде футболиста в январе.

«Сегодня состоялась встреча между президентом ФК «Сочи» Борисом Ротенбергом и Александром Кокориным. Переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка. Весьма вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к ФК «Сочи» на сборе в Турции», – информирует журналист Нобель Арустамян.