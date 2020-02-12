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  • Арустамян: «Кокорин встретился с Борисом Ротенбергом. Вероятно, в ближайшие дни игрок присоединится к «Сочи»

Арустамян: «Кокорин встретился с Борисом Ротенбергом. Вероятно, в ближайшие дни игрок присоединится к «Сочи»

12 февраля 2020, 22:55
12

Президент «Сочи» Борис Ротенберг провел встречу с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. Южане объявили об аренде футболиста в январе.

«Сегодня состоялась встреча между президентом ФК «Сочи» Борисом Ротенбергом и Александром Кокориным. Переговоры проходят продуктивно, развязка, похоже, близка. Весьма вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к ФК «Сочи» на сборе в Турции», – информирует журналист Нобель Арустамян.

  • Кокорин в то же время ждет новый контракт от «Зенита».
  • «Сочи» в РПЛ идет последним.
  • «Зенит» с отрывом лидирует.

Источник: твиттер Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Арустамян Нобель
Комментарии (12)
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Valeron2790
1581537744
Что же скажет его крутой агент, по совместительству - п.и.з.д.а.б.о.л.
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Plyash
1581537800
Кока,тебе спасательный круг кидают,а ты всё тонущий корабль с крысами покинуть не можешь.
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Владислав Vlad
1581540979
Что и следовало ожидать. Если ещё мозг работает, то уедет в Сочи.
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Hektor 84
1581546768
Тут ниже Гена Орлов сказал что кокоша ждет долгосрочный контракт от зенита. Задолбали этим кокошей.
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Чехов на Садовой
1581549747
На галеры раб Кокоша, на галеры! С Т Ы Д Н О за наш футбол.
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Niko
1581565427
Прогнулся пацан, понять можно. Когда смениться режим и Кокошка будет пожилой мы узнаем его версию этой истории
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SIRIUS 2002
1581571580
На данный момент самый лучший вариант.
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paracetamol
1581575640
Я думаю, вРоттенберг предложил не 20 тыс. ржавых в месяц.
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