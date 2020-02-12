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  • Орлов: «Вопрос по Кокорину открыт, игрок ждет от «Зенита» длительный контракт»

Орлов: «Вопрос по Кокорину открыт, игрок ждет от «Зенита» длительный контракт»

12 февраля 2020, 22:48
4

Спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал о ситуации вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина. Игрок ждет от клуба новый контракт.

«Все мы ждем, потому что Кокорин уже не скрывает, что ожидает от «Зенита» длительного контракта, года на два или два плюс один. Но пока этого контракта нет.

Может, если «Зенит» подпишет контракт… Закончится наконец история с «Сочи», поедет или не поедет.

Ждем. На данный момент вопрос с Кокориным открыт», – сказал Орлов.

  • Ранее сообщалось, что Кокорин готов уйти в аренду в «Сочи», но после подписания нового контракта с «Зенитом».
  • В «Сочи» ждут игрока.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит Зенит-2 Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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Hektor 84
1581546468
Он уже подписал контракт с зенитом2
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paracetamol
1581575822
Кока сразу 2-х зайцев убивает одним выстрелом. И в Сочах не 20 руб. в месяц, и контракт приличный с Зенитом.
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bset
1581585731
Ждет контракт от клуба, который задвигает его и не дает играть? Не разочаровывай, Сашка. А то вроде принципиальность в вопросе перехода в Сочи проявил, а тут готов за денежный мешок сидеть в ФНЛ. Футбол, похоже, его в последнюю очередь интересует. С Мамаева бы пример брал.
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