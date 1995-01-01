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    Орлов: «Вопрос по Кокорину открыт, игрок ждет от «Зенита» длительный контракт»

    Спортивный журналист Геннадий Орлов рассказал о ситуации вокруг форварда «Зенита» Александра Кокорина. Игрок ждет от клуба новый контракт.

    «Все мы ждем, потому что Кокорин уже не скрывает, что ожидает от «Зенита» длительного контракта, года на два или два плюс один. Но пока этого контракта нет.

    Может, если «Зенит» подпишет контракт… Закончится наконец история с «Сочи», поедет или не поедет.

    Ждем. На данный момент вопрос с Кокориным открыт», – сказал Орлов.

    • Ранее сообщалось, что Кокорин готов уйти в аренду в «Сочи», но после подписания нового контракта с «Зенитом».
    • В «Сочи» ждут игрока.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова

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