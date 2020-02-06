Арустамян: «Зенит» сказал Кокорину: сначала «Сочи», потом продление контракта. Игрок хочет наоборот»

Инсайдер Нобель Арустамян раскрыл детали переговоров «Зенита» и форварда Александра Кокорина о будущем. Клуб отдал игрока в аренду в «Сочи», но тот не желает туда ехать.

«После «Сочи» Кокорин может оказаться без ничего. Но можно уйти в «Сочи», переподписав контракт. Насколько я знаю, это обсуждалось. В «Зените» говорили: ты перейди, а потом обсудим продление. Видимо, сторона игрока хочет предварительно...» – сказал Арустамян.