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    Арустамян: «Зенит» сказал Кокорину: сначала «Сочи», потом продление контракта. Игрок хочет наоборот»

    Инсайдер Нобель Арустамян раскрыл детали переговоров «Зенита» и форварда Александра Кокорина о будущем. Клуб отдал игрока в аренду в «Сочи», но тот не желает туда ехать.

    «После «Сочи» Кокорин может оказаться без ничего. Но можно уйти в «Сочи», переподписав контракт. Насколько я знаю, это обсуждалось. В «Зените» говорили: ты перейди, а потом обсудим продление. Видимо, сторона игрока хочет предварительно...» – сказал Арустамян.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
    • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

    Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +59

      PTZevolution 52 минуты назад

      Вечером стулья, а утром деньги?) Так футбольные контракты не работают) Понятное дело сторона Кокорина хочет предварительно все подписать, т.к. доверия к к клубу больше не осталось и нужны бумаги и подписи!

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      Рейтинг: +2136

      Томик > PTZevolution 35 минут назад

      Открывал и думал: "неужели про стулья в двух комментариях уже кто-то написал?"

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      Рейтинг: +842

      Hektor 84 58 минут назад

      Какой же жалкий этот Кокоша. Возомнил из себя Неймара. Сочи это его уровень. Не припомню где и когда кокоша много забивал. Раздули мыльную оперу. Хочу не хочу! Кто платит тот и заказывает музыку. Попал в газовое рабство куда скажут туда и поедет. Будет выпендриваться они ему жизни не дадут. Скорее всего футбольная карьера подошла к концу. Но в своих проблемах он сам виноват. Думал если он в зените ему все можно? Еще один остался вечно подающим надежды.

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