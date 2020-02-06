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  • Арустамян: «Зенит» сказал Кокорину: сначала «Сочи», потом продление контракта. Игрок хочет наоборот»

Арустамян: «Зенит» сказал Кокорину: сначала «Сочи», потом продление контракта. Игрок хочет наоборот»

6 февраля 2020, 00:18
29

Инсайдер Нобель Арустамян раскрыл детали переговоров «Зенита» и форварда Александра Кокорина о будущем. Клуб отдал игрока в аренду в «Сочи», но тот не желает туда ехать.

«После «Сочи» Кокорин может оказаться без ничего. Но можно уйти в «Сочи», переподписав контракт. Насколько я знаю, это обсуждалось. В «Зените» говорили: ты перейди, а потом обсудим продление. Видимо, сторона игрока хочет предварительно...» – сказал Арустамян.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
  • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

Источник: YouTube-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит Зенит-2 Сочи Кокорин Александр Арустамян Нобель
Комментарии (29)
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Hektor 84
1580938162
Какой же жалкий этот Кокоша. Возомнил из себя Неймара. Сочи это его уровень. Не припомню где и когда кокоша много забивал. Раздули мыльную оперу. Хочу не хочу! Кто платит тот и заказывает музыку. Попал в газовое рабство куда скажут туда и поедет. Будет выпендриваться они ему жизни не дадут. Скорее всего футбольная карьера подошла к концу. Но в своих проблемах он сам виноват. Думал если он в зените ему все можно? Еще один остался вечно подающим надежды.
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PTZevolution
1580938502
Вечером стулья, а утром деньги?) Так футбольные контракты не работают) Понятное дело сторона Кокорина хочет предварительно все подписать, т.к. доверия к к клубу больше не осталось и нужны бумаги и подписи!
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ab15488
1580953235
Если после всего кокоша хочет остаться в зените, то он явно с головой не дружит.
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Niko
1580960863
По мне так лучше валить от них любой ценой. И пусть только какая-то морда заикнётся о его проступке. Я первый был за реальный срок, но парни его отсидели, ещё и как практика показывает без зарплаты. Теперь ещё помогать этой шобле вытягивать очередной клуб друзей того о ком не говорят??? Дикость какая-то
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серега кашин
1580962638
ну да армян знает все
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Garrincha58
1580968583
свободу Александру Кокорину!!!!!
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vladimir-7
1580973201
Всё верно, сначала контракт с Зенитом, а потом командировка в Сочи, иначе руководство Зенита по указанию свыше нае**т (обманет) Кокорина.
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Kollljan
1580982394
Арустамян известное трепло. Это главный фейкераспространитель России. Почему его до сих пор не посадили за постоянную клевету - не понятно.
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Бриг
1580984019
Давно понятно, что весь сыр-бор из-за бабла. Зенит не пускает в основу (там и так все нормально), а Кокорин готов свалить летом, правда, если найдет богатого хозяина. А то еще и конкурентов усилит. А слухов вокруг плодится, понятное дело много. И что-то сомнительно, чтобы Кокорин как-то вдруг заиграл офигенно. А что раньше мешало?
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raritet
1580995168
Вообще непонятно из-за чего весь сыр-бор. Если тебе твое руководство делает предложение, то есть , командировка в Сочи, почему не выполнить просьбу. Наверняка , у руководства есть свои соображения по этому поводу. А у нас , как это принято на Руси, нет ни почитания старших, и понятия о иерархии, ни вообще , как такового понятия как Послушание. Даже на этой ветке видно что все хотят "править миром", а как им править , если отдавать указания все, а выполнить некому. Предположение есть что Кокориным руководят его агент и окружение. Сам принять решение он не может. Хотя уже столько сделано чтобы человеку стать личностью. Хотя , не спорю, что с некоторыми спортсменами -это наивность.
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