Гендиректор «Сочи»: «Ждем Сашу Кокорина до последнего»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о ситуации с переходом форварда «Зенита» Александра Кокорина.
«Остается ли еще надежда, что Кокорин перейдет к нам? Конечно. Мы ждем Сашу до последнего, и надеемся, что он к нам перейдет. Мы улетели на третий сбор, а 14 февраля сюда прилетает «Зенит» основной, а также вторая команда. Они соберутся через пару дней, примут решения. Надеюсь, что будет хорошо. Общался ли я с Кокориным? Нет», – сказал Рубашко.
- В январе «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.
- Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».
- Сам Кокорин не хочет переходить в «Сочи». Против трансфера также главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Источник: Sport24