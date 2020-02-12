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Гендиректор «Сочи»: «Ждем Сашу Кокорина до последнего»

12 февраля 2020, 12:58
12

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о ситуации с переходом форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Остается ли еще надежда, что Кокорин перейдет к нам? Конечно. Мы ждем Сашу до последнего, и надеемся, что он к нам перейдет. Мы улетели на третий сбор, а 14 февраля сюда прилетает «Зенит» основной, а также вторая команда. Они соберутся через пару дней, примут решения. Надеюсь, что будет хорошо. Общался ли я с Кокориным? Нет», – сказал Рубашко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (12)
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acor94
1581503166
Да достали ждать. Уберите руки от Саши, свободу ворам!
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moskowcity-petrv
1581503377
Дмитрий,для того,чтобы ждать, надо уметь договариваться.а ставить человека перед фактом, не всегда прокатывает.
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vladimir-7
1581503444
Д.Рубашко, зачем вам Кокорин, Сочи следующий сезон будет играть в ФНЛ.
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sir_Alex
1581504501
Не дождутся!
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SIRIUS 2002
1581505007
И скорее всего дождетесь..
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piligrim1986
1581506504
он за стулом пошел
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DOCTOR PENALTY
1581509241
До последнего глотка кофе!
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DENZILLO-Спартак
1581509678
Какашкин уже сломлен- друган путненский подтвердил- едет едет к вам СОЧА поднимать! =))
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sochi-2013
1581514756
Ты с ним лично знаком?
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Hektor 84
1581542812
Я не пойму у этого Рубашкой каждый день спрашивают про Кокошу? Или у него один раз спросили и теперь каждый день публикуют?
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