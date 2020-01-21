Журналист Егоров: «Кокорин категорически не настроен уходить из «Зенита»

Нападающий Александр Кокорин не хочет покидать «Зенит», об этом сообщает бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Кокорин не настроен уходить. Не настроен категорически», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
- Петербургский клуб отдал 28-летнего футболиста в аренду «Сочи».
- При этом Кокорин продолжает находиться в расположении «Зенита» на сборе в Катаре.
- Контракт форварда с действующим чемпионом России истекает летом 2020 года.
Семак – о Кокорине: «Он был расстроен сегодняшними новостями, но я, к сожалению, не принимаю решения о его будущем»
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова