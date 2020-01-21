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  • Журналист Егоров: «Кокорин категорически не настроен уходить из «Зенита»

Журналист Егоров: «Кокорин категорически не настроен уходить из «Зенита»

21 января 2020, 23:22
25

Нападающий Александр Кокорин не хочет покидать «Зенит», об этом сообщает бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Кокорин не настроен уходить. Не настроен категорически», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

  • Петербургский клуб отдал 28-летнего футболиста в аренду «Сочи».
  • При этом Кокорин продолжает находиться в расположении «Зенита» на сборе в Катаре.
  • Контракт форварда с действующим чемпионом России истекает летом 2020 года.

Семак – о Кокорине: «Он был расстроен сегодняшними новостями, но я, к сожалению, не принимаю решения о его будущем»

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (25)
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serhio80
1579638472
Завтра на обед не пустят и поедет в Сочи)
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erma
1579639956
Я не за Кокорина. но есть в этом деле странный перегиб. Взяли человека, наверняка наобещали всего, а теперь пнули как собаку, не спросив его мнения. Дорогое руководство Зенита и все остальные менагеры клубов, запомните, что никогда ничего вы не добьетесь с вашим коллективом пока внутри него будут такие собачьи отношения.
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Garrincha58
1579640334
я бы на его месте расторг контракт и уехал в Фейеноорд и пусть они сосут лапу все те кто гнобит его там наверху
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ДениМ
1579644523
бывший. Что это за чмо, что его из газеты турнули?! Как можно верить такому уй... опку?
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paracetamol
1579645165
Боссы на своем уровне делишки обделывают, а народ страдает. Ротенберг Медведева попросил, чтобы этот сброд, под Манчини купленный, в ФНЛ не вылетел.
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gunstilzit
1579667103
Странно что балабол Всея Руси молчит. Товарищ Дзюба,а вы что скажете по поводу Кокорина?
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Миша13
1579669376
Летом уходи из Зенита свободным агентов. Пошли они к чертям газпромовскокремлёвская банда.
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Давид59
1579670750
Это информация не от Кокорина, а от Егорова. Вечно нас инфой из третьих рук кормят
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klim2m
1579672636
Пришло время для Коки возращять долги. Так что теперь будет бегать там где покажут - это цена лояльности клуба , Зато Паша свободен ,в этом Краснодар молодец- ну а Ростов тем более молодца просуетился на все 200))))
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alp
1579675628
современное рабство выглядит как то так.
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