Журналист Егоров: «Кокорин категорически не настроен уходить из «Зенита»

Нападающий Александр Кокорин не хочет покидать «Зенит», об этом сообщает бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Кокорин не настроен уходить. Не настроен категорически», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

Петербургский клуб отдал 28-летнего футболиста в аренду «Сочи».

При этом Кокорин продолжает находиться в расположении «Зенита» на сборе в Катаре.

Контракт форварда с действующим чемпионом России истекает летом 2020 года.

Семак – о Кокорине: «Он был расстроен сегодняшними новостями, но я, к сожалению, не принимаю решения о его будущем»