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    Журналист Егоров: «Кокорин категорически не настроен уходить из «Зенита»

    Нападающий Александр Кокорин не хочет покидать «Зенит», об этом сообщает бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Кокорин не настроен уходить. Не настроен категорически», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • Петербургский клуб отдал 28-летнего футболиста в аренду «Сочи».
    • При этом Кокорин продолжает находиться в расположении «Зенита» на сборе в Катаре.
    • Контракт форварда с действующим чемпионом России истекает летом 2020 года.

    Семак – о Кокорине: «Он был расстроен сегодняшними новостями, но я, к сожалению, не принимаю решения о его будущем»

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    21.01.2020 23:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11659

      Garrincha58 11 минут назад

      я бы на его месте расторг контракт и уехал в Фейеноорд и пусть они сосут лапу все те кто гнобит его там наверху

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      Рейтинг: +1237

      Genz 16 минут назад

      Саня по контракту может смело отказаться от Сочи
      Самое худшее - не играть до весны. Потом свободным агентом уйдет в фейенорд

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      Рейтинг: +2261

      erma 18 минут назад

      Я не за Кокорина. но есть в этом деле странный перегиб. Взяли человека, наверняка наобещали всего, а теперь пнули как собаку, не спросив его мнения. Дорогое руководство Зенита и все остальные менагеры клубов, запомните, что никогда ничего вы не добьетесь с вашим коллективом пока внутри него будут такие собачьи отношения.

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      Рейтинг: +7898

      alex1951 33 минуты назад

      ...причина лежит на поверхности....
      пусть ..зеня.. выплатит ему долги по зарплате ,пока тот сидел по ,,табуреточному ,, делу.......

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      Рейтинг: +1004

      serhio80 42 минуты назад

      Завтра на обед не пустят и поедет в Сочи)

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