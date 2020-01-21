Семак – о Кокорине: «Он был расстроен сегодняшними новостями, но я, к сожалению, не принимаю решения о его будущем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии о ситуации с уходом из клуба нападающего Александра Кокорина.

Петербургский клуб отдал 28-летнего футболиста в аренду «Сочи».

Сам форвард находится на сборе «Зенита» и сегодня принял участие в товарищеском матче с «Аль-Увайнахом».

Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой и оформил хет-трик.

– Что скажете о ситуации с Кокориным?

– Он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что он вышел играть, – это доверие тренера. У меня лично ничего не поменялось. Это игрок, который может усилить нашу игру, игрок, который нам нужен. Сегодня и на каждой тренировке он доказывает свой высокий уровень. То, что вышел с капитанской повязкой, – это доверие команды прежде всего. Хотели поддержать его в непростой ситуации. Я рад и горд за свою команду, за то, что они вместе.

– То, что он вышел с повязкой, может как-то повлиять на его будущее? В каком он состоянии? Была резкая смена настроения, или были предпосылки к такой ситуации?

– Неприятно было слышать эту информацию, и не только ему. Я не принимаю решения о его будущем, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, пока сложно сказать.

«Евро-Футбол»: руководство «Зенита» недовольно комментариями Семака об уходе Кокорина в «Сочи»