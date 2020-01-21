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  • Семак – о Кокорине: «Он был расстроен сегодняшними новостями, но я, к сожалению, не принимаю решения о его будущем»

Семак – о Кокорине: «Он был расстроен сегодняшними новостями, но я, к сожалению, не принимаю решения о его будущем»

21 января 2020, 20:59
45

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии о ситуации с уходом из клуба нападающего Александра Кокорина.

  • Петербургский клуб отдал 28-летнего футболиста в аренду «Сочи».
  • Сам форвард находится на сборе «Зенита» и сегодня принял участие в товарищеском матче с «Аль-Увайнахом».
  • Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой и оформил хет-трик.

– Что скажете о ситуации с Кокориным?

– Он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что он вышел играть, – это доверие тренера. У меня лично ничего не поменялось. Это игрок, который может усилить нашу игру, игрок, который нам нужен. Сегодня и на каждой тренировке он доказывает свой высокий уровень. То, что вышел с капитанской повязкой, – это доверие команды прежде всего. Хотели поддержать его в непростой ситуации. Я рад и горд за свою команду, за то, что они вместе.

– То, что он вышел с повязкой, может как-то повлиять на его будущее? В каком он состоянии? Была резкая смена настроения, или были предпосылки к такой ситуации?

– Неприятно было слышать эту информацию, и не только ему. Я не принимаю решения о его будущем, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, пока сложно сказать.

«Евро-Футбол»: руководство «Зенита» недовольно комментариями Семака об уходе Кокорина в «Сочи»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Семак Сергей
Комментарии (45)
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Artemka444
1579629982
что за бред? Как так то??? Это значит,что любого игрока можно без тренера покупать отдавать в аренду и продавать. И зачем тогда тренерский штаб нужен???
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Сильвербой
1579630315
Ты бы так молодежь к основе подводил, как алко-зэка защищаешь!!!
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Garrincha58
1579630395
после этого первый раз желаю Зениту не выиграть чемпионство и больше не пойду на стадион и не буду болеть за Зенит
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Иван Петров 1986
1579630575
У тебя что в команде кроме этого алкаша - зека больше никого нет. Нужно было тогда лучше за ним присматривать и не пускать ночью на улицу.
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paracetamol
1579636112
Это сочинское дерьмо приходится вытаскивать Зениту. А нужно оно кому кроме вРотенберга?
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Aleksey!
1579636723
Сергей Богданович, попрут вас за прямоту. Не любят таких наши вельможи.
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JTherry
1579637667
на мнение Семака плюнули "сверху" и растерли, сыграв в подкидного дурака Кокориным...
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Frenzybm
1579638478
Печально, что не тренер решает кому играть, а кого в аренду. А спрашивать будут в итоге с него.
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rammax fcsm
1579639634
оказывается, семак - просто "шестёрка".... на языке, понятном теперь кокошке....
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erma
1579640272
Плохо отношусь к Семаку как к тренеру, но никогда не сомневался в его высоких человеческих качествах. Молодец, что не молчит пока его имеют.
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