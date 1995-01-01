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    Семак – о Кокорине: «Он был расстроен сегодняшними новостями, но я, к сожалению, не принимаю решения о его будущем»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии о ситуации с уходом из клуба нападающего Александра Кокорина.

    • Петербургский клуб отдал 28-летнего футболиста в аренду «Сочи».
    • Сам форвард находится на сборе «Зенита» и сегодня принял участие в товарищеском матче с «Аль-Увайнахом».
    • Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой и оформил хет-трик.

    – Что скажете о ситуации с Кокориным?

    – Он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что он вышел играть, – это доверие тренера. У меня лично ничего не поменялось. Это игрок, который может усилить нашу игру, игрок, который нам нужен. Сегодня и на каждой тренировке он доказывает свой высокий уровень. То, что вышел с капитанской повязкой, – это доверие команды прежде всего. Хотели поддержать его в непростой ситуации. Я рад и горд за свою команду, за то, что они вместе.

    – То, что он вышел с повязкой, может как-то повлиять на его будущее? В каком он состоянии? Была резкая смена настроения, или были предпосылки к такой ситуации?

    – Неприятно было слышать эту информацию, и не только ему. Я не принимаю решения о его будущем, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, пока сложно сказать.

    «Евро-Футбол»: руководство «Зенита» недовольно комментариями Семака об уходе Кокорина в «Сочи»

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +31

      nik546179 25 секунд назад

      **** конченное правительство у нас

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      Рейтинг: +1799

      baden69 58 секунд назад

      Можно понять в какой-то степени это "политическое" решение усиления Сочи, чтобы оставить клуб в РПЛ, но прежде нужно поговорить и объяснить свою позицию и решение игроку, тренеру, а уж потом что-то решать и объявлять. А так это как-то по-свински выглядит.
      Решение (мнение) некоторых болел, озвученное ниже, на счет не ходить на стадион и не болеть за клуб поддерживаю частично, но "не посещать стадион" не правильно, т.к. там оказывается поддержка команды, а не руководства и прекращать болеть за команду также считаю неразумным решением, ведь мы опять же поддерживаем команду и игроков, а не "господ" из правления клубом. Им как раз можно высказать свое мнение в баннерах и новыми кричалками...

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      Рейтинг: +10

      sirgen 3 минуты назад

      Если делаете ставки -> infostavka.ru

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      Рейтинг: +6482

      FanatSerj 5 минут назад

      "28-летнего футболиста" - писец как же быстро время пролетело, еще "вчера" в молодежке с со Смоловым отжигали, Воронин с Кураньи подзатыльники отпускали, дарование, талант говорили они, а ему уже 28 лет, а на футбольном Олимпе ничего не достигнуто, писец Смолов хоть успел пару сезонов лучшим бомбардиром побыть в РПЛ.
      А Зенит как всегда долбанутый на всю голову, пол года пройдет за бесплатно уйдет куда захочет.

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      Рейтинг: +939

      Dimka_Foxy 5 минут назад

      Так нельзя, это просто унижение, не смотря на его косяки. Пока принадлежность игроков определяют горе-функционеры а не тренеры, не будет у нас футбола.
      Upd: а семаку респект что не пытается ничего скрыть и говорит как есть.

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      Рейтинг: +1691

      giluxa1963 17 минут назад

      мой холоп что хочу то и делаю -а я наивно думал что крепостное право отменили в 1861 году

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      Рейтинг: +13587

      bset 23 минуты назад

      Кто-то явно раскачивает лодку. Напоминает Спартак, где каждый тянет одеяло на себя. Желаю Семаку не изменять себе и продолжать говорить правду, не подстраиваясь под кого-то. А вот для чего руководство Зенита воду мутит, вообще непонятно. Аренда есть, но о ней не в курсе ни тренер, ни игрок.

      0
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      Рейтинг: +896

      Иван Петров 1986 26 минут назад

      У тебя что в команде кроме этого алкаша - зека больше никого нет. Нужно было тогда лучше за ним присматривать и не пускать ночью на улицу.

      -2
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      Рейтинг: +4661

      Lester84 28 минут назад

      Я почему-то думал, что для аренды, кроме соглашения между клубами, должно быть прежде всего согласие игрока. У нас похоже возможно все...

      1
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      Рейтинг: +2303

      nemolod > Lester84 18 минут назад

      Должно еще и учитываться мнение главного тренера,но по факту получается,что завтра можно пол-команды либо продать либо отдать в аренду-тогда что спрашивать с главного тренера,если он, как верная жена,обо всем узнает последним?

      0
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      Рейтинг: +11655

      Garrincha58 29 минут назад

      после этого первый раз желаю Зениту не выиграть чемпионство и больше не пойду на стадион и не буду болеть за Зенит

      5
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      Рейтинг: +13587

      bset > Garrincha58 21 минуту назад

      Респект. Это просто дичь какая-то. Плюнули игроку, раз он узнал об аренде из СМИ, плюнули тренеру, раз он тоже был не в курсе, плюнули во всех болельщиков, которые хотят видеть Кокорина в Зените. Ну ничего, пустой стадион приведет их в чувство.

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