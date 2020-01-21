Кокорин оформил хет-трик в матче с «Аль-Увайнахом». Один из голов – пяткой с передачи Дзюбы

Форвард «Зенита» Александр Кокорин забил три гола в первом тайме товарищеского матча с «Аль-Увайнахом» (5:0 после первого тайма).

Первый гол он забил на 6-й минуте с передачи Сутормина. Второй мяч Кокорин забил пяткой после голевого паса Дзюбы. На 13-й минуте Кокорин отдал ассист Дзюбе, а на 36-й минуте встречи оформил хет-трик.

Кокорин играет с капитанской повязкой.

Во вторник «Сочи» объявил об аренде форварда до конца сезона.

Кокорин выйдет в старте «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом»

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