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  • Кокорин оформил хет-трик в матче с «Аль-Увайнахом». Один из голов – пяткой с передачи Дзюбы

Кокорин оформил хет-трик в матче с «Аль-Увайнахом». Один из голов – пяткой с передачи Дзюбы

21 января 2020, 18:00
7

Форвард «Зенита» Александр Кокорин забил три гола в первом тайме товарищеского матча с «Аль-Увайнахом» (5:0 после первого тайма).

Первый гол он забил на 6-й минуте с передачи Сутормина. Второй мяч Кокорин забил пяткой после голевого паса Дзюбы. На 13-й минуте Кокорин отдал ассист Дзюбе, а на 36-й минуте встречи оформил хет-трик.

Кокорин играет с капитанской повязкой.

Кокорин выйдет в старте «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом»

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (7)
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NEONFOL
1579616671
У кокоры талант, а он его чем только не пытается сгубить
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mihail200606
1579616682
Очень не хочет в Сочи ехать..))
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shurik45
1579617460
В Сочи ,конечно,будет намного сложнее себя проявить . Удачи,Шурику!
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NEONFOL
1579618507
Сочи будет чемпионом))))
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ArReal
1579619840
По ходу в Сочи поедет Дзюба...
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RotBerg
1579620089
На любой вкус
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Ганнибал Лектор
1579623178
Лучше бы в Сочи уехал Медведев - своими действиями только раскачивает лодку. Если главному тренеру, дающему результат нужен Кокорин, то какого }{рена?
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