Кокорин выйдет в старте «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом»

«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с катарским «Аль-Увайнахом».
В основу попал нападающий Александр Кокорин, о переходе которого на правах аренды сегодня объявил «Сочи».
Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Прохин, Смольников, Сантос, Ракицкий, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Кокорин, Дзюба.
- Матч с «Аль-Увайнахом» пройдет 21 января в Дохе, начало – в 17:00 мск.
- Во вторник «Сочи» объявил об аренде форварда до конца сезона.
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Источник: твиттер «Зенита»