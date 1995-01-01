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    Кокорин выйдет в старте «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом»

    «Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с катарским «Аль-Увайнахом».

    В основу попал нападающий Александр Кокорин, о переходе которого на правах аренды сегодня объявил «Сочи».

    Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Прохин, Смольников, Сантос, Ракицкий, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Кокорин, Дзюба.

    • Матч с «Аль-Увайнахом» пройдет 21 января в Дохе, начало – в 17:00 мск.
    • Во вторник «Сочи» объявил об аренде форварда до конца сезона.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +194

      NEONFOL 1 час назад

      Зенит почти обеспечил чемпионство, лигу благополучно слил, кубок ещё есть, но как бы так, так что усиление зениту не нужно, а оставить фарм клуб в премьере, да ещё с возможностью насолить преследователям, переход Кокорина вполне логичен

      0
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      Рейтинг: +19

      Александр Питер 1 час назад

      А когда Кокорин будет свободным агентом.В Чечню к Кадырову нужно,остальные зассут его принять,Паку привет.

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      Рейтинг: +2956

      dinar7777dinar 2 часа назад

      Е Бать событие . Нах кому нужна эта бездарность

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      Рейтинг: +13579

      bset 2 часа назад

      А что в этом удивительного? Всегда игроки спокойно переходили в дубль и обратно. О каких арендах речь, если игрока решили на полгода за практикой в дубль отправить?

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      Рейтинг: +230

      aleksander > bset 1 час назад

      Смотрю у тебя в одном месте подпекает, уже в котором комментарии пишешь про дубль и про фармклуб зенита))) что поделать если ваш нищебродский конский клуб не может себе такого позволить?!)))

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