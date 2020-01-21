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  • Кокорин выйдет в старте «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом»

Кокорин выйдет в старте «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом»

21 января 2020, 16:28
5

«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с катарским «Аль-Увайнахом».

В основу попал нападающий Александр Кокорин, о переходе которого на правах аренды сегодня объявил «Сочи».

Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Прохин, Смольников, Сантос, Ракицкий, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Кокорин, Дзюба.

  • Матч с «Аль-Увайнахом» пройдет 21 января в Дохе, начало – в 17:00 мск.
  • Во вторник «Сочи» объявил об аренде форварда до конца сезона.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (5)
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bset
1579614714
А что в этом удивительного? Всегда игроки спокойно переходили в дубль и обратно. О каких арендах речь, если игрока решили на полгода за практикой в дубль отправить?
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dinar7777dinar
1579614930
Е Бать событие . Нах кому нужна эта бездарность
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Александр Питер
1579615084
А когда Кокорин будет свободным агентом.В Чечню к Кадырову нужно,остальные зассут его принять,Паку привет.
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NEONFOL
1579616930
Зенит почти обеспечил чемпионство, лигу благополучно слил, кубок ещё есть, но как бы так, так что усиление зениту не нужно, а оставить фарм клуб в премьере, да ещё с возможностью насолить преследователям, переход Кокорина вполне логичен
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