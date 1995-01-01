Кокорин выйдет в старте «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом»

Зенит почти обеспечил чемпионство, лигу благополучно слил, кубок ещё есть, но как бы так, так что усиление зениту не нужно, а оставить фарм клуб в премьере, да ещё с возможностью насолить преследователям, переход Кокорина вполне логичен
«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с катарским «Аль-Увайнахом».
В основу попал нападающий Александр Кокорин, о переходе которого на правах аренды сегодня объявил «Сочи».
Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Прохин, Смольников, Сантос, Ракицкий, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Кокорин, Дзюба.
- Матч с «Аль-Увайнахом» пройдет 21 января в Дохе, начало – в 17:00 мск.
- Во вторник «Сочи» объявил об аренде форварда до конца сезона.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитАльУвайнах!#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/GVoRG1uUQu— ФК «Зенит»(@zenit_spb) 21 января 2020 г.