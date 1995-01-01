Кокорин выйдет в старте «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом»

«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с катарским «Аль-Увайнахом».

В основу попал нападающий Александр Кокорин, о переходе которого на правах аренды сегодня объявил «Сочи».

Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Прохин, Смольников, Сантос, Ракицкий, Барриос, Ерохин, Шатов, Сутормин, Кокорин, Дзюба.