«Евро-Футбол»: руководство «Зенита» недовольно комментариями Семака об уходе Кокорина в «Сочи»

Руководство «Зенита» собирается провести внеочередную встречу с главным тренером команды Сергеем Семаком.

По информации «Евро-Футбол», с 43-летним специалистом намерены обсудить его комментарии касательно ухода из клуба нападающего Александра Кокорина.

Семак не скрывал недовольство несогласованной с ним арендой футболиста, на которого он рассчитывал во второй половине сезона.

Также сообщается, что сам Кокорин узнал о своем трансфере в «Сочи» из СМИ. Форвард по-прежнему находится в расположении «Зенита» на сборах и не хочет покидать клуб.

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