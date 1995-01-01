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    «Евро-Футбол»: руководство «Зенита» недовольно комментариями Семака об уходе Кокорина в «Сочи»

    Руководство «Зенита» собирается провести внеочередную встречу с главным тренером команды Сергеем Семаком.

    По информации «Евро-Футбол», с 43-летним специалистом намерены обсудить его комментарии касательно ухода из клуба нападающего Александра Кокорина.

    Семак не скрывал недовольство несогласованной с ним арендой футболиста, на которого он рассчитывал во второй половине сезона.

    Также сообщается, что сам Кокорин узнал о своем трансфере в «Сочи» из СМИ. Форвард по-прежнему находится в расположении «Зенита» на сборах и не хочет покидать клуб.

    Семак: «Почему отдаем Кокорина? Вопрос не по адресу»

    Орлов – о капитанстве Кокорина: «Это не просто сигнал руководству. Семак дает понять, что Александр ему нужен»

    Источник: Евро-Футбол.ру

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии38
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      Рейтинг: +10

      sirgen 3 минуты назад

      Если дeлаете ставки -> infostavka.ru

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      Рейтинг: +1168

      Ганнибал Лектор 17 минут назад

      Если это правда, то тогда есть большие сомнения в дееспособности нынешнего Зенита. Рыба гниет с головы, как известно. Кокорин, как минимум, по самоотдаче здесь и сейчас - лучший. И если его отдавать, при том, что летом он станет свободным агентом - ну тут явно не головой думают, а (_)_). Саше удачи, как бы там ни было.

      З.ы. подозреваю, что у Мамаева в Ростове не все будет гладко. В противном случае не все гладко будет у Ростова. Тьфу, блеать, аж противно. Грё*аный китаец.

      1
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      Рейтинг: +694

      УхоГорлоНос 19 минут назад

      Что же, отдаю должное у Семака есть яйца

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      Рейтинг: +1311

      solodealer > УхоГорлоНос 11 минут назад

      точна!))+

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      Рейтинг: +11655

      Garrincha58 37 минут назад

      а вообще мне видится такой сценарий когда возобновится ЧР и если Зенит пару раз оступится тогда такое начнётся, короче в команде атмосфера нехорошая

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      Рейтинг: +11655

      Garrincha58 41 минуту назад

      стопудово летом Семака уберут в одной передаче по ТВ уже промелькнула фраза мол летом ждут Спаллетти

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      Рейтинг: +2303

      nemolod > Garrincha58 12 минут назад

      Если снова возьмут этого лысого тренера,то снова начнутся дорогущие покупки и продажи по дешевке,а когда наступит очередной пипец,то призовут условного Кононова или Семака
      разгребать чужие завалы и делать команду для нового забугорного тренера!

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      Рейтинг: +8

      kyrja 43 минуты назад

      не будет болел, никакая команда и руководство никому не нужно... поэтому если для болел важен саня, они должны надавить на говнозидентов... хотя я сомневаюсь, когда сажали его, нигде не видел поддержки фанов... помница мне как мика джагера должны были посадить за аморалку... в 70х в америке, так к зданию суда пришли 60 тыс фанов ролингов и сказали что они с этим не согласны, и джагера не посадили, и это в америке???? может сравнение грубое, и не сопоставимое, но вы меня поняли....

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      Рейтинг: +748

      Hektor 84 52 минуты назад

      Зенит ставит Семака в неловкое положение. Из этой ситуации видно что Семак в команде ни чего не решает. И похоже его мнения ни кто и не спрашивает когда принимается решение. Еще и мнение нельзя высказывать. Хозяин сказал не гавкать. Вот она золотая клетка. Кого дали того и тренируй, а кто не нужен мы и сами решим.

      2
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      Рейтинг: +442

      O-Z 59 минут назад

      Кокорин дно уже и из него не влезит, как на таких можно расчитывать?!

      0
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      Рейтинг: +1311

      solodealer > O-Z 41 минуту назад

      ТОЛЬКО ИДИОТ НЕ БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА КОКОРИНА!
      Кокорин - футболист от Бога и полный дурак по жизни, слабыйсильно зависящий от дурной компании)))
      Пороть его надо, а причитающиеся ему миллионы зарплаты выдать лет через 10...ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОН С ФУТБОЛОМ ЗАКОНЧИТ.. А то..ПРОПЬЁТ ВСЁ С Б..ЛЯ..ДЯ..ми и собутыльниками за пару дней в кафе-мороженое каком-нибудь...)))

      3
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      Рейтинг: +3764

      порт 1 час назад

      А источник у кого "высосал" эту информацию?

      0
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      Рейтинг: +2920

      Путник 13 1 час назад

      Руководство Зенита видимо забыло забастовку фанатов на стадионе..

      2
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      Рейтинг: +1311

      solodealer > Путник 13 45 минут назад

      "Руководству" Зенита насрать на фанатов на стадионе))) ОНИ ОТ ФАНАТОВ НИКАК НЕ ЗАВИСЯТ...Если будет надо - штрейкбрейхеров на стадионы за бонус от фабрики троллей загонят...
      Они, вот, похоже, всей своей НЕСМЕНЯЕМОЙ сворой ДЕКАБРИСТОВ НИКАК ЗАБЫТЬ НЕ МОГУТ)))Всё народ отговаривают бороться с властью, которая..."ОТ БОГА И НАВСЕГДА"...+

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