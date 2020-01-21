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  • «Евро-Футбол»: руководство «Зенита» недовольно комментариями Семака об уходе Кокорина в «Сочи»

«Евро-Футбол»: руководство «Зенита» недовольно комментариями Семака об уходе Кокорина в «Сочи»

21 января 2020, 19:59
42

Руководство «Зенита» собирается провести внеочередную встречу с главным тренером команды Сергеем Семаком.

По информации «Евро-Футбол», с 43-летним специалистом намерены обсудить его комментарии касательно ухода из клуба нападающего Александра Кокорина.

Семак не скрывал недовольство несогласованной с ним арендой футболиста, на которого он рассчитывал во второй половине сезона.

Также сообщается, что сам Кокорин узнал о своем трансфере в «Сочи» из СМИ. Форвард по-прежнему находится в расположении «Зенита» на сборах и не хочет покидать клуб.

Семак: «Почему отдаем Кокорина? Вопрос не по адресу»

Орлов – о капитанстве Кокорина: «Это не просто сигнал руководству. Семак дает понять, что Александр ему нужен»

Источник: Евро-Футбол.ру

Российский новостной футбольный сайт, запущенный в 1999 году. Посещаемость портала – более двух миллионов уникальных визитов каждый месяц. Занимает 11-е место среди самых цитируемых медиаресурсов спортивной отрасли за второй квартал 2019 года. Аудитория в твиттере – 2790 подписчиков.

Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Семак Сергей
Комментарии (42)
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Hektor 84
1579627978
А что тренер не должен иметь своего мнения?
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vka1970
1579628231
А удивляться нечему.Эти любители президентов, все последние 6 лет творили всё , что душе угодно, попутно ублажая народ рассказами, что всё это на благо того же народа и при этом не забывая набивать свои карманы и поднимать зарплату себе любимым. Там собрался у ворот Энтот... как его... народ! В обчем, дело принимает Социяльный оборот!
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kyrja
1579628390
говнозенит, тьфу, смотреть на них в европе гадко, пьяные коты..... зенит это чемпион локального варева, срамота... руководство дилетанты, потом спрашивают с тренера, а тренеру после таких выходок п о х у й на результат, тут самолюбие сыграет, в таких случаях человек с себя ответственность за результат снимает, прикладная психология....
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O-Z
1579628582
Кокорин дно уже и из него не влезит, как на таких можно расчитывать?!
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Hektor 84
1579628997
Зенит ставит Семака в неловкое положение. Из этой ситуации видно что Семак в команде ни чего не решает. И похоже его мнения ни кто и не спрашивает когда принимается решение. Еще и мнение нельзя высказывать. Хозяин сказал не гавкать. Вот она золотая клетка. Кого дали того и тренируй, а кто не нужен мы и сами решим.
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УхоГорлоНос
1579631027
Что же, отдаю должное у Семака есть яйца
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Ганнибал Лектор
1579631097
Если это правда, то тогда есть большие сомнения в дееспособности нынешнего Зенита. Рыба гниет с головы, как известно. Кокорин, как минимум, по самоотдаче здесь и сейчас - лучший. И если его отдавать, при том, что летом он станет свободным агентом - ну тут явно не головой думают, а (_)_). Саше удачи, как бы там ни было. З.ы. подозреваю, что у Мамаева в Ростове не все будет гладко. В противном случае не все гладко будет у Ростова. Тьфу, блеать, аж противно. Грё*аный китаец.
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Боцман59rus
1579633168
А "успехами" Семака в европе, довольны?
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paracetamol
1579636303
Бюрократы тренеру не доверяют, хотят пойти по пути свинтяка?
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Бриг
1579636925
Перестаю болеть за Зенит пока он под газпромом
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