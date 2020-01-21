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  • Орлов – о капитанстве Кокорина: «Это не просто сигнал руководству. Семак дает понять, что Александр ему нужен»

Орлов – о капитанстве Кокорина: «Это не просто сигнал руководству. Семак дает понять, что Александр ему нужен»

21 января 2020, 17:55
4

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение главного тренера «Зенита» Сергея Семака сделать нападающего Александра Кокорина капитаном команды в товарищеском матче с «Аль-Увайнахом».

«Сергей Семак этим дает понять, что Кокорин ему нужен. Семак всегда говорил, что он рассчитывает на него, а по поводу аренды он сказал, что этот вопрос не по адресу. Это сигнал руководству от Семака? Это не просто сигнал, он все время говорит, что Кокорин в прекрасной форме и он нужен ему. Нужно дождаться официального заявления от клуба», – сказал Орлов.

  • Кокорин оформил дубль за первые девять минут матча с «Аль-Увайнахом», один из голов забив пяткой с передачи Артема Дзюбы. Форвард играет с капитанской повязкой.
  • Во вторник «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

И хорошо, что Кокорин поехал в «Сочи»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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Garrincha58
1579622188
очередная глупость руководства, Семак взял бы и забил на всё пусть сами тренируют как хотят, зае...ли эти их закулисные игры и ещё было бы классно чтобы Зенит их просрал чемпионство вот бы мы все поугарали
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vla4839
1579622505
порядочность и последовательность Семака по поддержке Кокорина-поступки мужика! Издевательства над Кокориным пора прекращать,он отсидел "присужденное" ему.
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Иван Петров 1986
1579626657
В зене как в стране - урку в капитаны, воров в думу.
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kyrja
1579628710
я думаю что кокора пимет это как унижение, рванул бы в голландию к гусю папе, играл бы в цивилизованной лиге, не уверен что уефа его не заявит за нарушения, на западе ща все на западло россии делают, взять хотябы олимпийцев... потому что это звонок сане, двичи в одну реку не вийдешь, надо валить к цивилизованному народу
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