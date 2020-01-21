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    Орлов – о капитанстве Кокорина: «Это не просто сигнал руководству. Семак дает понять, что Александр ему нужен»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение главного тренера «Зенита» Сергея Семака сделать нападающего Александра Кокорина капитаном команды в товарищеском матче с «Аль-Увайнахом».

    «Сергей Семак этим дает понять, что Кокорин ему нужен. Семак всегда говорил, что он рассчитывает на него, а по поводу аренды он сказал, что этот вопрос не по адресу. Это сигнал руководству от Семака? Это не просто сигнал, он все время говорит, что Кокорин в прекрасной форме и он нужен ему. Нужно дождаться официального заявления от клуба», – сказал Орлов.

    • Кокорин оформил дубль за первые девять минут матча с «Аль-Увайнахом», один из голов забив пяткой с передачи Артема Дзюбы. Форвард играет с капитанской повязкой.
    • Во вторник «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

    И хорошо, что Кокорин поехал в «Сочи»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11638

      Garrincha58 1 минуту назад

      очередная глупость руководства, Семак взял бы и забил на всё пусть сами тренируют как хотят, зае...ли эти их закулисные игры и ещё было бы классно чтобы Зенит их просрал чемпионство вот бы мы все поугарали

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