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    И хорошо, что Кокорин поехал в «Сочи»


    4.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 15:54
    Там ему будет проще.

    Сегодня новостная лента разбомблена новостью: Александр Кокорин этот сезон доиграет в «Сочи» на правах аренды. Несколько источников пишут, что эта новость удивила всех даже в «Зените». И это кажется правдой.

    Сергей Семак говорил, что Кокорин в шикарной форме, и он на него рассчитывает: «По физическим показателям он один из лучших в команде». Президент клуба (Медведев) и спортивный директор (Хавьер Рибалта) в последние месяцы несколько раз подтверждали: Кокорин в этом сезоне будет играть за «Зенит».

    На сборах люди из клуба рассказывали, что Кокорина набрал хорошую форму – возможно, лучшую в карьере. Даже если приукрашивали, все равно: Кокорин реально много забивал на сборах (один раз даже через себя).

    А тут раз – и за одно утро решается: Кокорин едет в последнюю команду РПЛ. Странно? Да. Видимо, решение приняли на самых высоких уровнях руководства.

    Мы с удивлением, настороженностью и с ладонью у лба принимаем эту новость. Смиряемся с ней. И думаем не о руководстве «Зенита» и их решениях, а о том, что любим – о футболе.

    Пять причин, почему Кокорин в «Сочи» – это ок

    1. В «Зените» у Кокорина вряд ли было бы много времени на поле. Вероятно, чаще он бы выходил на замены. Там мощнейшая конкуренция: Дзюба, Азмун, Малком, Дриусси.

    В «Сочи» у него будет постоянная практика, если все разговоры о том, что он в шикарной форме, правда. Перед Евро-2020 – очень полезно много играть. Кто знает, может, у Кокорина действительно есть шансы летом поехать в сборную. Важно еще, что давления и внимания на Кокорине в «Сочи» точно будет меньше.

    2. Кокорин – девятый игрок «Зенита» в «Сочи». То есть он приезжает не в совсем чужую команду – и быстрее адаптируется. Плюс атакующие связи с Полозом и Заболотным: с обоими Кокорин играл в «Зените».

    3. Да, «Сочи» сейчас на последнем месте. Но по уровню состава – это команда середины таблицы. У нее 13 по стоимости состав и хорошие игроки внутри: Джанаев, Мевля, Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Полоз, Заболотный.

    4. К тому же после первого круга туда пришел Владимир Федотов, работавший последние сезоны с «Оренбургом». Федотов поднял команду из ФНЛ, в первом же сезоне довел до седьмого места, а в этом продолжал творить чудеса в сложнейших условиях. С ним «Сочи» точно прибавит. А еще Федотов неплохо развивает атакующих игроков (при нем раскрылся Сутормин, а в этом сезоне – Деспотович).

    5. Кокорин вернулся с огромной мотивацией и пониманием: футбол сейчас – самое важное. И с большим желанием доказать фанатам, критикам и всей стране, что он в порядке. Теперь – еще больше мотивации. Появились люди, кому нужно, доказывая, мстить: высшему руководству «Зенита».

    ***

    UPD: «Сочи» подтвердил трансфер Кокорина, да. А вот «Зенит» – пока нет. И знаете что?

    Кокорин на сборах «Зенита» вышел на матч против «Аль-Увайнаха» в основе. И – с капитанской повязкой на плече. А еще – забивает!

    Еще больше авторских колонок Валеры Полевикова – у него в телеграм-канале

    О новом тренере Кокорина и его достижениях

    «Оренбург» – это терпение и характер

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3628

      САДЫЧОК 56 минут назад

      Лучше , Дзюбу в Сочи !

      0
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      Рейтинг: +9218

      DeStar 1 час назад

      А пока играет в товарняке за зенит)

      0
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      Рейтинг: +2420

      Черкизовский Кот 2 часа назад

      "Сегодня новостная лента разбомблена новостью..." Столько пафоса, словно пишите про Месси или Ван Дейка. На деле всего лишь бывший игрок сборной России ушёл в аренду к аутсайдеру РФПЛ.

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