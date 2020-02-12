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  • UOL: «Палмейрас» пытался подписать Халка, но не потянул его зарплату

UOL: «Палмейрас» пытался подписать Халка, но не потянул его зарплату

12 февраля 2020, 00:48
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Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк мог вернуться в Бразилию, утверждает UOL.

По информации источника, предметный интерес к 33-летнему футболисту проявлял «Палмейрас».

Клуб хотел воспользоваться ситуацией с эпидемией коронавируса в Китае и подписать форварда, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за зарплаты игрока.

  • Халк выступает за «Шанхай СИПГ» с июня 2016 года.
  • Его контракт с клубом истекает в декабре 2020 года.
  • Сейчас зарплата бразильца составляет 23,4 миллиона евро за сезон.

Источник: UOL

Universo Online - бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире и пятый в Бразилии. Подписчиков в твиттере - 987 тысяч.

Бразилия. Серия А Палмейрас Шанхай Порт Халк
Комментарии (2)
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acor94
1581482778
Охренеть, по 470к евро в неделю.
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sir_Alex
1581505605
Он развращён дармовым газпромовским баблом.
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