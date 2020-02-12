UOL: «Палмейрас» пытался подписать Халка, но не потянул его зарплату

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк мог вернуться в Бразилию, утверждает UOL.
По информации источника, предметный интерес к 33-летнему футболисту проявлял «Палмейрас».
Клуб хотел воспользоваться ситуацией с эпидемией коронавируса в Китае и подписать форварда, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за зарплаты игрока.
- Халк выступает за «Шанхай СИПГ» с июня 2016 года.
- Его контракт с клубом истекает в декабре 2020 года.
- Сейчас зарплата бразильца составляет 23,4 миллиона евро за сезон.
Источник: UOL
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