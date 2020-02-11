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    UOL: «Палмейрас» пытался подписать Халка, но не потянул его зарплату

    Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк мог вернуться в Бразилию, утверждает UOL.

    По информации источника, предметный интерес к 33-летнему футболисту проявлял «Палмейрас».

    Клуб хотел воспользоваться ситуацией с эпидемией коронавируса в Китае и подписать форварда, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за зарплаты игрока.

    • Халк выступает за «Шанхай СИПГ» с июня 2016 года.
    • Его контракт с клубом истекает в декабре 2020 года.
    • Сейчас зарплата бразильца составляет 23,4 миллиона евро за сезон.

    Источник: UOL

    Universo Online - бразильский информационный портал, 73-й ресурс по посещаемости во всем мире и пятый в Бразилии. Подписчиков в твиттере - 987 тысяч.

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