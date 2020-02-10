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  • Семак: «7 очков в ЛЧ – хороший результат для уровня и этапа, на котором находится «Зенит»

Семак: «7 очков в ЛЧ – хороший результат для уровня и этапа, на котором находится «Зенит»

10 февраля 2020, 21:57
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.

  • Петербуржцы набрали семь очков в шести турах.
  • В их активе домашние победы над «Лионом» и «Бенфикой», а также гостевая ничья с французами.

«Конечно, неприятно, что мы не вышли в евровесну. Всем хочется меньше тренироваться и проводить меньше времени на сборах. С одной стороны, у нас есть время, мы можем не форсировать, а для футболистов это всегда дополнительный стресс сборов.

Мы все, конечно, переживали и надеялись на лучшее, возможности для этого были. Тем не менее, команда набрала 7 очков в Лиге чемпионов. Это хороший результат для того уровня и того этапа, на котором мы сейчас находимся как команда», – сказал Семак.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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VVM1964
1581363502
Комментарий удален.
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Бухбух
1581385245
Зато каждый год кто-то обязательно да скажет: "Зенит когда-нибудь выиграет ЛЧ". И так уже на протяжении нескольких лет.
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Oldtrafford83
1581398664
Бедолаги,стрессуют, слёзы зеленью уже устали вытирать))
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Play
1581402142
Это п***ец товарищи, я другого слова не подберу. На каждом шагу твердят, что равняемся на Европу, не должны уступать Португалии третью путёвку в ЛЧ, что вот-вот российский клуб выиграет еврокубок. А в итоге 7 очков в группе без топов европейского футбола - хороший результат для чемпиона России, в который вливаются огромные средства и который покупает игроков из Барселоны.
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paracetamol
1581403385
7 очков в ЛЧ - лучше чем у морковских команд, но все равно керово!
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