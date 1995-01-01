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    Семак: «7 очков в ЛЧ – хороший результат для уровня и этапа, на котором находится «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    • Петербуржцы набрали семь очков в шести турах.
    • В их активе домашние победы над «Лионом» и «Бенфикой», а также гостевая ничья с французами.

    «Конечно, неприятно, что мы не вышли в евровесну. Всем хочется меньше тренироваться и проводить меньше времени на сборах. С одной стороны, у нас есть время, мы можем не форсировать, а для футболистов это всегда дополнительный стресс сборов.

    Мы все, конечно, переживали и надеялись на лучшее, возможности для этого были. Тем не менее, команда набрала 7 очков в Лиге чемпионов. Это хороший результат для того уровня и того этапа, на котором мы сейчас находимся как команда», – сказал Семак.

    Семак: «Деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров других клубов. Они очень дорогие»

    Семак: «Цены на российских футболистов невероятные. Это следствие лимита»

    Семак – о новом контракте с «Зенитом»: «Нет смысла подписывать на один год»

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4694

      Persona_non_Grata 26 минут назад

      И это результат команды претендующей на звание чемпиона России . Четвертое место - хороший результат ? ((( Да это ПОЗОР , стыд и срам на всю Европу .

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      Рейтинг: +2054

      Давид59 > Persona_non_Grata 19 минут назад

      Прошлый раз Зенит вышел из группы с 6-ю очками

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