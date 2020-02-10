Семак: «7 очков в ЛЧ – хороший результат для уровня и этапа, на котором находится «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление своей команды в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Петербуржцы набрали семь очков в шести турах.

В их активе домашние победы над «Лионом» и «Бенфикой», а также гостевая ничья с французами.

«Конечно, неприятно, что мы не вышли в евровесну. Всем хочется меньше тренироваться и проводить меньше времени на сборах. С одной стороны, у нас есть время, мы можем не форсировать, а для футболистов это всегда дополнительный стресс сборов.

Мы все, конечно, переживали и надеялись на лучшее, возможности для этого были. Тем не менее, команда набрала 7 очков в Лиге чемпионов. Это хороший результат для того уровня и того этапа, на котором мы сейчас находимся как команда», – сказал Семак.

Семак: «Деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров других клубов. Они очень дорогие»

Семак: «Цены на российских футболистов невероятные. Это следствие лимита»

Семак – о новом контракте с «Зенитом»: «Нет смысла подписывать на один год»