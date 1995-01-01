Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Семак – о новом контракте с «Зенитом»: «Нет смысла подписывать на один год»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что он пока не договорился с клубом о новом контракте.

    • Действующее соглашение между сторонами истекает летом.
    • 23 января председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сказала, что решение о продлении договора уже принято.

    «Я тоже слышал, что председатель совета директоров высказался, что контракт будет продлен. Но мы еще его не обсуждали. Сейчас много работы, связанной с подготовкой к сезону, много сил уходит и ушло на ситуацию вокруг Александра Кокорина. В дальнейшем, думаю, обсудим. Конкретики по моему трудовому соглашению еще не было.

    Что касается меня лично, на мой взгляд, нет смысла подписывать на один год, потому что в таком случае нет возможности планировать. Я не говорю о долгосрочном, хотя бы среднесрочное планирование ты должен понимать. Надо уже сейчас понимать, что делать с игроками, у которых через год заканчивается контракт, так же и с тренером.

    Есть определенные нюансы. На мой взгляд, два года – это абсолютно нормальное время, чтобы что-то успеть сделать. Для руководства и для тренера это период, который понятен, ясен и, думаю, ни у кого не должен вызывать никаких сомнений», – сказал Семак.

    Семак: «Деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров других клубов. Они очень дорогие»

    Семак: «Цены на российских футболистов невероятные. Это следствие лимита»

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Genz 6 минут назад

      Неуважение к Семаку, Кокорину. Для Газпрома люди - тряпки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      1-3-5-2 1 час назад

      да кому ты нужен на дольше...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81453
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75433
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru