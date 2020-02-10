Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак – о новом контракте с «Зенитом»: «Нет смысла подписывать на один год»

Семак – о новом контракте с «Зенитом»: «Нет смысла подписывать на один год»

10 февраля 2020, 19:19
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что он пока не договорился с клубом о новом контракте.

  • Действующее соглашение между сторонами истекает летом.
  • 23 января председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сказала, что решение о продлении договора уже принято.

«Я тоже слышал, что председатель совета директоров высказался, что контракт будет продлен. Но мы еще его не обсуждали. Сейчас много работы, связанной с подготовкой к сезону, много сил уходит и ушло на ситуацию вокруг Александра Кокорина. В дальнейшем, думаю, обсудим. Конкретики по моему трудовому соглашению еще не было.

Что касается меня лично, на мой взгляд, нет смысла подписывать на один год, потому что в таком случае нет возможности планировать. Я не говорю о долгосрочном, хотя бы среднесрочное планирование ты должен понимать. Надо уже сейчас понимать, что делать с игроками, у которых через год заканчивается контракт, так же и с тренером.

Есть определенные нюансы. На мой взгляд, два года – это абсолютно нормальное время, чтобы что-то успеть сделать. Для руководства и для тренера это период, который понятен, ясен и, думаю, ни у кого не должен вызывать никаких сомнений», – сказал Семак.

Семак: «Деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров других клубов. Они очень дорогие»

Семак: «Цены на российских футболистов невероятные. Это следствие лимита»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
1-3-5-2
1581354012
да кому ты нужен на дольше...
Ответить
Путник 13
1581359642
Не понятное отношение к тренеру и игрокам у нового руководства Зенита. Сухой чиновничий ( можно сказать Кремлёвский) подход к людям.
Ответить
Plyash
1581370237
Истории с Кокой тебе не достаточно,что бы понять,что тебя в ..уй не ставят в Газпром-Граде? Беги скоренько от этих тварей.
Ответить
arok
1581378557
Сергей Богданович,о вас вытирли ноги перед всей страной! И не удивлюсь если по окончанию сезона повторят этот трюк ещё раз. Беги Серёженька, беги!!!!!
Ответить
paracetamol
1581403579
Можно и на 10 лет подписать, но с условием: вылетел из группового этапа ЛЧ, вылетай из клуба пинком под зад!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+