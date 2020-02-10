Семак – о новом контракте с «Зенитом»: «Нет смысла подписывать на один год»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что он пока не договорился с клубом о новом контракте.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом.

23 января председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сказала, что решение о продлении договора уже принято.

«Я тоже слышал, что председатель совета директоров высказался, что контракт будет продлен. Но мы еще его не обсуждали. Сейчас много работы, связанной с подготовкой к сезону, много сил уходит и ушло на ситуацию вокруг Александра Кокорина. В дальнейшем, думаю, обсудим. Конкретики по моему трудовому соглашению еще не было.

Что касается меня лично, на мой взгляд, нет смысла подписывать на один год, потому что в таком случае нет возможности планировать. Я не говорю о долгосрочном, хотя бы среднесрочное планирование ты должен понимать. Надо уже сейчас понимать, что делать с игроками, у которых через год заканчивается контракт, так же и с тренером.

Есть определенные нюансы. На мой взгляд, два года – это абсолютно нормальное время, чтобы что-то успеть сделать. Для руководства и для тренера это период, который понятен, ясен и, думаю, ни у кого не должен вызывать никаких сомнений», – сказал Семак.

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