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  • Семак: «Цены на российских футболистов невероятные. Это следствие лимита»

Семак: «Цены на российских футболистов невероятные. Это следствие лимита»

10 февраля 2020, 16:54
28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на высокие цены российских футболистов. Также специалист объяснил, что станет следствием нового лимита на легионеров (в нем количество иностранцев будет ограничено не на поле, а в заявке).

«Цели остаются прежними, условия меняются, мы должны, как и все другие клубы, подстраиваться. Те команды, у кого есть сильные российские игроки, априори выигрывают в этой ситуации.

Тем, у кого их нет, приходится за них сражаться. Естественно, рынок подогревается. Цены на российских игроков невероятные – это следствие лимита и тех условий, которые сейчас есть. Мы все прекрасно понимаем, что в заявке должно быть 17 российских игроков.

Многие из них будут просто тренироваться. Молодые и, может быть, самые талантливые из них будут получать игровое время, остальные будут находиться в тренировочной обойме, по возможности выступать за «Зенит-2» и тренироваться с основной командой. Других вариантов пока не видно», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

  • Ранее тренер заверил, что «Зенит» не может позволить себе покупать всех лидеров команд РПЛ.
  • Команда Семака с отрывом лидирует в чемпионате.
  • Самый дорогой игрок РПЛ с российским паспортом и родившийся в России – Алексей Миранчук (18 миллионов евро).

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (28)
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paracetamol
1581345896
Это все от тренера зависит, как молодыми управлять. Если керовый тренер, признайся сразу и вали в Уфу.
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Ганнибал Лектор
1581347588
Зато у агентов все отлично, бабосы растут, как на дрожжах. Главное - никого левых не пускать в свой бизнес. Да, к сожалению футбол все меньше и меньше футбол. Все больше - политика, бизнес, фрагментами - шоу-бизнес...
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mihail200606
1581352928
У агентов все хорошо зато..
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Garrincha58
1581353969
и на х... тогда такой лимит нужен, если молодёжь всё равно будет сидеть и смотреть футбол
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ilichkadr
1581358692
За что боролись на то и напоролись. Не за горами тот день, когда Дзюба будет стоить как Месси, а цена Соболева будет конкурировать с Роналду (с). Выбор не велик.................
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vka1970
1581359030
Прав Семак абсолютно.Только всю правду до конца не говорит, а иначе ему вход в любой мало мальски приличный клуб будет заказан.Лимит был введён не для того чтобы наши пацанята футбольному мастерству у взрослых дядек учились, а чтобы дельцы от футбола свои кровные комиссионные легально с игроков собирали.Вот и весь кер до коппейки.Как росли цены, так и будут расти.
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Niko
1581362151
Да брось ты прибедняться, все вы можете купить
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portero
1581364657
купляй белорусов они же тоже паспортисты.
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Чучун
1581365493
Самые дорогие столбы в истории мира!
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Иван Петров 1986
1581399573
Зенит этому очень способствовал.
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