Семак: «Цены на российских футболистов невероятные. Это следствие лимита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на высокие цены российских футболистов. Также специалист объяснил, что станет следствием нового лимита на легионеров (в нем количество иностранцев будет ограничено не на поле, а в заявке).

«Цели остаются прежними, условия меняются, мы должны, как и все другие клубы, подстраиваться. Те команды, у кого есть сильные российские игроки, априори выигрывают в этой ситуации.

Тем, у кого их нет, приходится за них сражаться. Естественно, рынок подогревается. Цены на российских игроков невероятные – это следствие лимита и тех условий, которые сейчас есть. Мы все прекрасно понимаем, что в заявке должно быть 17 российских игроков.

Многие из них будут просто тренироваться. Молодые и, может быть, самые талантливые из них будут получать игровое время, остальные будут находиться в тренировочной обойме, по возможности выступать за «Зенит-2» и тренироваться с основной командой. Других вариантов пока не видно», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».