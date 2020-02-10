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  • Семак: «Деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров других клубов. Они очень дорогие»

Семак: «Деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров других клубов. Они очень дорогие»

10 февраля 2020, 14:26
25

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о финансовом планировании клубов. По словам специалиста, действующие чемпионы не могут позволить себе купить любого игрока РПЛ.

«Любая команда нуждается в правильном инвестировании средств. Сейчас мы продаeм достаточно много игроков. Стоимость игроков, которые играют в Лиге чемпионов, значительно выше тех, кто играет в «Зените».

Это не значит, что с ними нельзя конкурировать — можно. Но нужно долго и кропотливо выстраивать определeнные взаимодействия и селекционную работу, чтобы строить боеспособную команду на долгие годы. Конечно, деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов — они очень дорого стоят», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.
  • Команда с отрывом лидирует в таблице.
  • В групповом этапе текущей Лиги чемпионов «Зенит» занял последнее место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (25)
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КАМПОСТЕР1
1581335059
Как по мне вы именно этими занимаетесь
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Boeung777
1581335608
Да ладно...
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klim2m
1581342202
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его - Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.(ГОЛУБОЙ ВОРИШКА из романа Ильфа и Петрова 12 стульев)
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LAY394
1581343237
зенит не может, а газпром может...
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egor tikhonov
1581347479
Семак-ты кому пыль в глаза пускаешь? Не могут)))) интервью в детской школе давал? только дети про ваше бабло и не знают-хотя тоже врятли(дети ща больше нас знают)
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Hektor 84
1581348070
А как до этого Зенит делал? Разве не так?
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RotBerg
1581348249
Барса или ПСЖ по другому делают?) у нас даже Спартак так себя ведёт, то у Арсенала лидеров уведёт, теперь вот у Крыльев) у каждого Сеньки своя шапка)
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FanatSerj
1581349694
Уж кто бы мычал, может конечно с приходом Семака в Зените что то поменяется, а так как пылесос, всё с РПЛ выгребают до куда ручки дотягиваются Динамо, Рубин, Ростов все каждый в свое время познал силу этого сосущего пылесоса ))
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Rus9I
1581349763
Вполне нормальная схема, скупать перспективных игроков с паспортом. Зенит так частенько делает))) Благо есть, деньги....
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Владислав Vlad
1581350207
У бездонной бочки показалось дно? В своё время Зенит скупал всех паспортистов подряд. А продать этих паспортистов дороже так и не смог. Вот и появилась дыра в бюджете. Витсель и Халк не принесли столько прибыли, сколько принесли наши пешеходы убытков.)
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