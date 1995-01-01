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    Семак: «Деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров других клубов. Они очень дорогие»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о финансовом планировании клубов. По словам специалиста, действующие чемпионы не могут позволить себе купить любого игрока РПЛ.

    «Любая команда нуждается в правильном инвестировании средств. Сейчас мы продаeм достаточно много игроков. Стоимость игроков, которые играют в Лиге чемпионов, значительно выше тех, кто играет в «Зените».

    Это не значит, что с ними нельзя конкурировать — можно. Но нужно долго и кропотливо выстраивать определeнные взаимодействия и селекционную работу, чтобы строить боеспособную команду на долгие годы. Конечно, деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов — они очень дорого стоят», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

    • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.
    • Команда с отрывом лидирует в таблице.
    • В групповом этапе текущей Лиги чемпионов «Зенит» занял последнее место.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1355

      Boeung777 4 минуты назад

      Да ладно...

      0
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      Рейтинг: +14013

      bset 5 минут назад

      Для Зенита 50 тысяч рублей - это очень дорого

      0
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      Рейтинг: +7361

      Вомбат > bset 1 минуту назад

      Он же сказал - лидеров ЦСКА или других клубов, а Оренбург - разве клуб? В лучшем случае клубишко, который своих ведущих игроков продает в Рубин за 50 тыс рублей.

      0
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      Рейтинг: +142

      КАМПОСТЕР1 14 минут назад

      Как по мне вы именно этими занимаетесь

      1
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