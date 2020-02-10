Семак: «Деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров других клубов. Они очень дорогие»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о финансовом планировании клубов. По словам специалиста, действующие чемпионы не могут позволить себе купить любого игрока РПЛ.

«Любая команда нуждается в правильном инвестировании средств. Сейчас мы продаeм достаточно много игроков. Стоимость игроков, которые играют в Лиге чемпионов, значительно выше тех, кто играет в «Зените».

Это не значит, что с ними нельзя конкурировать — можно. Но нужно долго и кропотливо выстраивать определeнные взаимодействия и селекционную работу, чтобы строить боеспособную команду на долгие годы. Конечно, деньги все считают. «Зенит» же не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов — они очень дорого стоят», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».