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«Зенит» продлит контракт с Семаком

23 января 2020, 15:15
22

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина заявила, что клуб продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», – сообщила Илюхина.

  • Действующий контракт Семака истекает в июне.
  • В прошлом сезоне Семак привел команду к чемпионству.
  • В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19 туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.
  • Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.

«Р-Спорт»: Медведев и Семак провели внеочередную встречу из-за ситуации с Кокориным

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (22)
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RotBerg
1579781947
Богданыч массу набирает.
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Давид59
1579781980
Госпожа Илюхина - это не Медведев. Медведев вполне может Семака в Сочи отправить
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Ганнибал Лектор
1579782715
Если полностью доверяет, то почему Кокорина выгоняют в Сочи?
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acor94
1579784328
Медведев тоже сказал, что Кокорин останется)))
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bset
1579785777
В руководстве Зенита сплошь трепло. Вот когда Семак скажет, что с ним контракт продлят, тогда мы поверим. А так сегодня продлевают, завтра не продлевают. Сегодня никого не продают, а завтра в Сочи аренды организовывают.
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Artemka444
1579787621
В еврокубках точно иностранные тренера не помогут Так что не трогать Семака,пускай работает спокойно и всё нормально будет
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vka1970
1579788137
Ещё сезон и Семака из клуба погонят и дело тут не столько в Кокорине, сколько в результатах на евро арене.Скорее всего в контракт внесут пункт о его продлении в зависимости от результатов выступления в Европе, а учитывая , что уровень команд в России упал как "уставший" мост где нибудь в глубинке, достигнуть нужных результатов Богданычу не удастся.
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FanatSerj
1579795506
А вот бы сам Семак не стал продлять контракт с Зенитом, вот это ему бы уважуха прилетела от всех. Но такое видно только Зидан может, у него то явно яйца из титана сделаны.
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val-berezko
1579800614
Это же надо-какое быстрое решение,а говорили после чемпионства. Здесь в футбол играют или автоделами занимаются?
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zigbert
1579873576
Пока руководство доверяет ему,но у Зенита более высокие планы.
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