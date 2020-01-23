«Зенит» продлит контракт с Семаком

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина заявила, что клуб продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», – сообщила Илюхина.

Действующий контракт Семака истекает в июне.

В прошлом сезоне Семак привел команду к чемпионству.

В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19 туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.

Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.

«Р-Спорт»: Медведев и Семак провели внеочередную встречу из-за ситуации с Кокориным