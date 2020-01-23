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    «Зенит» продлит контракт с Семаком

    Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина заявила, что клуб продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

    «Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», – сообщила Илюхина.

    • Действующий контракт Семака истекает в июне.
    • В прошлом сезоне Семак привел команду к чемпионству.
    • В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19 туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.
    • Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.

    «Р-Спорт»: Медведев и Семак провели внеочередную встречу из-за ситуации с Кокориным

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8184

      parevg 6 минут назад

      На спортбоксе другая информация.

      Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду по окончании текущего сезона.

      По информации источника, совет директоров не доверяет 43-летнему специалисту, так как считает, что он не способен к достижению высоких целей в еврокубках.

      Таким образом, в клубе допускают возможность непродления контракта с Семаком. Действующее соглашение между сторонами истекает летом.

      Отмечается, что в качестве замены Семаку будут рассматриваться иностранные тренеры.

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      Рейтинг: +15450

      DOCTOR PENALTY > parevg 1 минуту назад

      Твоя инфа ближе к истине.

      0
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      Рейтинг: +3

      Фанат Рубина > parevg 31 секунду назад

      ждем иностранного тренера и возвращения зенита в середняк а то как то за*бало г/*вно видеть на 1 месте в таблице

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1194

      Ганнибал Лектор 18 минут назад

      Если полностью доверяет, то почему Кокорина выгоняют в Сочи?

      1
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      Рейтинг: +415

      Semenycch 28 минут назад

      Попробовали бы не продлить, родную маму бы не узнали!

      1
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      Рейтинг: +1719

      Давид59 30 минут назад

      Госпожа Илюхина - это не Медведев. Медведев вполне может Семака в Сочи отправить

      0
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      Рейтинг: +3596

      RotBerg 31 минуту назад

      Богданыч массу набирает.

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