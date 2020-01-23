«Зенит» продлит контракт с Семаком

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду по окончании текущего сезона.
По информации источника, совет директоров не доверяет 43-летнему специалисту, так как считает, что он не способен к достижению высоких целей в еврокубках.
Таким образом, в клубе допускают возможность непродления контракта с Семаком. Действующее соглашение между сторонами истекает летом.
Отмечается, что в качестве замены Семаку будут рассматриваться иностранные тренеры.
Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина заявила, что клуб продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
«Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», – сообщила Илюхина.
- Действующий контракт Семака истекает в июне.
- В прошлом сезоне Семак привел команду к чемпионству.
- В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19 туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.
- Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.
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