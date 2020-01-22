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    «Р-Спорт»: Медведев и Семак провели внеочередную встречу из-за ситуации с Кокориным

    В среду состоялась внеочередная встреча генерального директора «Зенита» Александра Медведева с главным тренером команды Сергеем Семаком. Об этом сообщает «Р-Спорт».

    На встрече обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

    И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

    Руководство «Зенита» недовольно комментариями Семака об уходе Кокорина в «Сочи»

    Болельщики «Зенита» запустили хештег #ОставьтеКокорина

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:07
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1695

      playsh 6 минут назад

      Похоже,Зенит сливает своих вместо того,что бы подать им руку помощи.

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      Рейтинг: +2920

      Путник 13 33 минуты назад

      Мерзкая ситуация . Кремлегазпромовцы тупо убивают имидж клуба.

      0
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      Рейтинг: +1009

      serhio80 > Путник 13 9 минут назад

      Испортить имидж Зенита? Там и так давно уже все испорчено

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      Рейтинг: -2405

      gosproektikabinet > Путник 13 3 минуты назад

      не будет царька не будет и клуба, фармов тем более

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      Рейтинг: +39

      MaxOfMobbDeep 33 минуты назад

      А что мешает кокорину не поставить роспись в договоре с ФК Сочи? Футболисты не рабы, должно быть обоюдное согласие сторон на аренду футболиста. Тут даже не обоюдное, а с 3 сторон - с арендодателем, арендатором и арендуемым

      0
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      Рейтинг: +8182

      parevg > MaxOfMobbDeep 27 минут назад

      Ничего не мешает, только в этом случае он пойдет в ПФЛ, за Зенит-2 играть.
      Насколько я знаю, из прессы, контракт это позволяет, и согласие игрока, в этом случае не требуется.

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      Рейтинг: +1486

      Бриг > MaxOfMobbDeep 23 минуты назад

      Может помешать характер. Он мог бы давно заиграть в Европе, но ему нравились зарплаты в России и возможность не напрягаться слишком. Тут, конечно, случай вопиющий, но хватит ли у него сил устоять - большой вопрос.

      0
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      Рейтинг: +1009

      serhio80 > MaxOfMobbDeep 3 минуты назад

      Ну так то у него год прогулов) если клуб на этом основании разорвет контракт и потребует зарплату за год вернуть придеться кокоше свой автопарк распродавать

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      Рейтинг: +36795

      portero 42 минуты назад

      чиновничье мудло , задушат Семака или нет?

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      Рейтинг: +1486

      Бриг > portero 28 минут назад

      Задушат, это отработано.

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