«Р-Спорт»: Медведев и Семак провели внеочередную встречу из-за ситуации с Кокориным

В среду состоялась внеочередная встреча генерального директора «Зенита» Александра Медведева с главным тренером команды Сергеем Семаком. Об этом сообщает «Р-Спорт».

На встрече обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».

подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи». Сам Кокорин не хочет переходить в «Сочи». Против трансфера также главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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