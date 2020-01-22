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  • «Р-Спорт»: Медведев и Семак провели внеочередную встречу из-за ситуации с Кокориным

«Р-Спорт»: Медведев и Семак провели внеочередную встречу из-за ситуации с Кокориным

22 января 2020, 21:07
31

В среду состоялась внеочередная встреча генерального директора «Зенита» Александра Медведева с главным тренером команды Сергеем Семаком. Об этом сообщает «Р-Спорт».

На встрече обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи».

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

Руководство «Зенита» недовольно комментариями Семака об уходе Кокорина в «Сочи»

Болельщики «Зенита» запустили хештег #ОставьтеКокорина

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Семак Сергей Медведев Александр
Комментарии (31)
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portero
1579716580
чиновничье мудло , задушат Семака или нет?
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Путник 13
1579717097
Мерзкая ситуация . Кремлегазпромовцы тупо убивают имидж клуба.
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Давид59
1579719944
Товарищ Медведев! Хорош издеваться над Кокориным! И в Зенит не пускает, и Фейенорд не отпускает! Кипит мой разум возмущенный!
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sidul1
1579719984
Что сделали с клубом, уроды. Семак, будь мужиком, уходи из этого дерьма!
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Hektor 84
1579720478
Медведев Семаку по ушам нахлопал чтоб не умничал
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polt
1579720719
Наша действительность в отличие от телевизионной. Мнение игрока, и даже ст. тренера никого не интересует. Барин сказал, и ни куду не прыгнешь, иначе окончательно сгнобят.
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skg
1579722904
Семак себе слишком много позволяет! ведет себя как пацан и понимать не хочет, что у Кокорина наличие судимости!
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Retiremen_VMF
1579723413
Хочешь стать звездой, иди набей морду шишке и о тебе будут писать больше чем о ком бы ни было
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egor tikhonov
1579724765
Если закрывали показательно,то уж извините до конца идти надо,а не слушать нас болел и Семака. Позабыли все его слова и выходки? Пусть выгрызает теперь сам себе место.И правильно,что в слабый клуб. Фейнорд ему за что?
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neveldomha
1579756789
Вопрос о спасении Сочи вообще не стоит. Если решили расширять лигу со следующего года, то клуб точно не вылетит. Отдавать Кокорина в абсолютно не мотивированный клуб для игровой практики- вот это идиотизм. Отдайте Адвокату и не надо устраивать спектакли.
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