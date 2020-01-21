Болельщики «Зенита» запустили хештег #ОставьтеКокорина

Болельщики «Зенита» в чате трансляции матча с «Аль-Увайнахом» на ютуб-канале питерского клуба поддержали нападающего Александра Кокорина.
Пользователи просят «Зенит» не отдавать форварда в аренду в «Сочи». Болельщики запустили хештег #ОставьтеКокорина.
- Кокорин оформил дубль за первые девять минут матча с «Аль-Увайнахом», один из голов забив пяткой с передачи Артема Дзюбы. Кокорин играет с капитанской повязкой.
- Во вторник «Сочи» объявил об аренде форварда до конца сезона.
И хорошо, что Кокорин поехал в «Сочи»
Источник: Бомбардир.ру