Болельщики «Зенита» запустили хештег #ОставьтеКокорина

Болельщики «Зенита» в чате трансляции матча с «Аль-Увайнахом» на ютуб-канале питерского клуба поддержали нападающего Александра Кокорина.

Пользователи просят «Зенит» не отдавать форварда в аренду в «Сочи». Болельщики запустили хештег #ОставьтеКокорина.

Кокорин оформил дубль за первые девять минут матча с «Аль-Увайнахом», один из голов забив пяткой с передачи Артема Дзюбы . Кокорин играет с капитанской повязкой.

. Кокорин играет с капитанской повязкой. Во вторник «Сочи» объявил об аренде форварда до конца сезона.

И хорошо, что Кокорин поехал в «Сочи»