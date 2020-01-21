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Болельщики «Зенита» запустили хештег #ОставьтеКокорина

21 января 2020, 17:28
7

Болельщики «Зенита» в чате трансляции матча с «Аль-Увайнахом» на ютуб-канале питерского клуба поддержали нападающего Александра Кокорина.

Пользователи просят «Зенит» не отдавать форварда в аренду в «Сочи». Болельщики запустили хештег #ОставьтеКокорина.

  • Кокорин оформил дубль за первые девять минут матча с «Аль-Увайнахом», один из голов забив пяткой с передачи Артема Дзюбы. Кокорин играет с капитанской повязкой.
  • Во вторник «Сочи» объявил об аренде форварда до конца сезона.

И хорошо, что Кокорин поехал в «Сочи»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (7)
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NEONFOL
1579618273
всё уже решено, Кокорин в качестве извинения поедет помогать дублю Зенита из Сочи остаться в премьере, нефиг косячить, так бы может дзюбинью послали))))
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САДЫЧОК
1579618781
Лучше Дзюбу в Сочи !
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Garrincha58
1579622766
толку то кто нас послушает наверху решили и баста захотели посадили а теперь направили в Сочи на поселение
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paracetamol
1579625163
Я тоже против. Контракт с Зеней был заключен до конца сезона, а дальше что? Сбежит в Нолландию?
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Karel1977
1579636063
Это Продолжение и Наказание,за недавнюю историю. Козлы...
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Кузьмич на трибуне
1579678289
Тут надо выбирать. Либо сохранить Зенит , либо расстаться с Сашей. Пак не простил Кокорина и жизни ему не даст. И власти и млгущества Миллера не хватит, а то и сам слетит.
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