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    Болельщики «Зенита» запустили хештег #ОставьтеКокорина

    Болельщики «Зенита» в чате трансляции матча с «Аль-Увайнахом» на ютуб-канале питерского клуба поддержали нападающего Александра Кокорина.

    Пользователи просят «Зенит» не отдавать форварда в аренду в «Сочи». Болельщики запустили хештег #ОставьтеКокорина.

    • Кокорин оформил дубль за первые девять минут матча с «Аль-Увайнахом», один из голов забив пяткой с передачи Артема Дзюбы. Кокорин играет с капитанской повязкой.
    • Во вторник «Сочи» объявил об аренде форварда до конца сезона.

    И хорошо, что Кокорин поехал в «Сочи»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3628

      САДЫЧОК 57 минут назад

      Лучше Дзюбу в Сочи !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1222

      geroin161 > САДЫЧОК 43 минуты назад

      Или в Балтику его

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1455

      alarm 1 час назад

      в отместку хряки запустят хэштег про ананидзу, сбежавшую из свиноклуба)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +194

      NEONFOL 1 час назад

      всё уже решено, Кокорин в качестве извинения поедет помогать дублю Зенита из Сочи остаться в премьере, нефиг косячить, так бы может дзюбинью послали))))

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