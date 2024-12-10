Агент Тюкавина: «Есть цель уехать летом в хороший зарубежный клуб, контакты есть»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о европейском будущем игрока.

– Есть цель летом уехать в хороший зарубежный клуб, а лишь бы уехать – такой цели нет. Костя сейчас уехал в отпуск, пусть отдыхает.

– Есть ли интерес к Косте из-за рубежа? Просматривали его скауты в последних матчах?

– Это обычный рабочий процесс. Даже не хочу пыль на вентилятор накидывать. Кому надо, смотрят. Кто-то интересуется, но не хочется все слухи собирать. Лучший игрок прошлого сезона в любом случае интерес вызывает автоматически.

– Интерес из Европы сохраняется и контакты есть?

– Контакты есть, да, общаемся.

Тюкавин – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне у него 21 матч, 8 голов, 3 ассиста.

Игрок стоит 16 миллионов евро.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов