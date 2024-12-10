Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Тюкавина: «Есть цель уехать летом в хороший зарубежный клуб, контакты есть»

    Агент Тюкавина: «Есть цель уехать летом в хороший зарубежный клуб, контакты есть»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о европейском будущем игрока.

    – Есть цель летом уехать в хороший зарубежный клуб, а лишь бы уехать – такой цели нет. Костя сейчас уехал в отпуск, пусть отдыхает.

    – Есть ли интерес к Косте из-за рубежа? Просматривали его скауты в последних матчах?

    – Это обычный рабочий процесс. Даже не хочу пыль на вентилятор накидывать. Кому надо, смотрят. Кто-то интересуется, но не хочется все слухи собирать. Лучший игрок прошлого сезона в любом случае интерес вызывает автоматически.

    – Интерес из Европы сохраняется и контакты есть?

    – Контакты есть, да, общаемся.

    • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне у него 21 матч, 8 голов, 3 ассиста.
    • Игрок стоит 16 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Символическая сборная из самых дорогих игроков РПЛ 6
    10 самых дорогих игроков РПЛ после обновления на Transfermarkt 5
    Топ-3 россиян в РПЛ в 2024 году по версии Дзюбы
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2024 21:40
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    7:1
    1733856941
    тюкавин: я никуда не уйду, пока не завоюю чемпионство с динамо. за язык никто не тянул, будут припоминать. и я тоже.
    Ответить
    zigbert
    1733925240
    К сожалению даже в РПЛ он не всегда играет стабильно.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 