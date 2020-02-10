Дзюба: «Пусть «Зенит» всегда будет первым, а «Рубин» со Слуцким – вторым»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

«Я Леонида Викторовича очень люблю, очень уважаю. Мы огромные, не побоюсь это слова, друзья. Хотя он напишет, наверное, что уважаем друг друга, но не любим. Мне нравится наше с ним общение. Очень рад за него, что вернулся. Это круто. Для всей РПЛ это важно.

Уходит поколение таких мастодонтов, больших личностей. В футболе таких людей все меньше и меньше. Такие все тихие стали, такие все удобные... Викторович – личность запоминающаяся. Очень рад, что он вернулся.

Он хороший человек. Эта энергетика передается. Он настоящий и крутой. Пусть «Зенит» всегда будет первым, а «Рубин» со Слуцким – вторым», – сказал футболист.

В 2016 году Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России.

Тренер вернулся в РПЛ в декабре, заключив с «Рубином» пятилетний контракт.

«Зенит» лидирует в чемпионате по итогам 19 туров, казанцы идут на 13-м месте.

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