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    Дзюба: «Пусть «Зенит» всегда будет первым, а «Рубин» со Слуцким – вторым»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

    «Я Леонида Викторовича очень люблю, очень уважаю. Мы огромные, не побоюсь это слова, друзья. Хотя он напишет, наверное, что уважаем друг друга, но не любим. Мне нравится наше с ним общение. Очень рад за него, что вернулся. Это круто. Для всей РПЛ это важно.

    Уходит поколение таких мастодонтов, больших личностей. В футболе таких людей все меньше и меньше. Такие все тихие стали, такие все удобные... Викторович – личность запоминающаяся. Очень рад, что он вернулся.

    Он хороший человек. Эта энергетика передается. Он настоящий и крутой. Пусть «Зенит» всегда будет первым, а «Рубин» со Слуцким – вторым», – сказал футболист.

    • В 2016 году Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России.
    • Тренер вернулся в РПЛ в декабре, заключив с «Рубином» пятилетний контракт.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате по итогам 19 туров, казанцы идут на 13-м месте.

    Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»

    Дзюба: «Когда играет сборная России, фанаты должны засунуть в одно место все клубные принадлежности»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1354

      Boeung777 14 минут назад

      А чё это Дзюба лебезит перед Слуцким?

      0
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      Рейтинг: +11391

      vladimir-7 26 минут назад

      Дзюба неизлечим, даже время не помогло, опять понесло бревно по течению.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Бopaт и alarm Голубки 40 минут назад

      дзюба надеется что под конец карьеры его слуцкий к себе возьмет хахахах как же стыдно то за зинитку

      3
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      Рейтинг: +68

      Волька 46 минут назад

      Бомжара разговорился

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +741

      kolyma999 53 минуты назад

      И три болелы по всей стране

      0
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      Рейтинг: +741

      kolyma999 54 минуты назад

      Да нет такой команды бздунит.политпроект не более

      1
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      Рейтинг: +458

      Nekit92 1 час назад

      И хрюшатник пусть будет первым с конца.

      1
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      Рейтинг: +2432

      alarm 1 час назад

      позор хрякам 10 место

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