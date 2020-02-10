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  • Дзюба: «Пусть «Зенит» всегда будет первым, а «Рубин» со Слуцким – вторым»

Дзюба: «Пусть «Зенит» всегда будет первым, а «Рубин» со Слуцким – вторым»

10 февраля 2020, 07:52
18

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

«Я Леонида Викторовича очень люблю, очень уважаю. Мы огромные, не побоюсь это слова, друзья. Хотя он напишет, наверное, что уважаем друг друга, но не любим. Мне нравится наше с ним общение. Очень рад за него, что вернулся. Это круто. Для всей РПЛ это важно.

Уходит поколение таких мастодонтов, больших личностей. В футболе таких людей все меньше и меньше. Такие все тихие стали, такие все удобные... Викторович – личность запоминающаяся. Очень рад, что он вернулся.

Он хороший человек. Эта энергетика передается. Он настоящий и крутой. Пусть «Зенит» всегда будет первым, а «Рубин» со Слуцким – вторым», – сказал футболист.

  • В 2016 году Дзюба играл под руководством Слуцкого в сборной России.
  • Тренер вернулся в РПЛ в декабре, заключив с «Рубином» пятилетний контракт.
  • «Зенит» лидирует в чемпионате по итогам 19 туров, казанцы идут на 13-м месте.

Дзюба: «Интерес «Тоттенхэма» был, со мной связывались от Моуринью. Но «Зенит» сказал: «Нет»

Дзюба: «Когда играет сборная России, фанаты должны засунуть в одно место все клубные принадлежности»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (18)
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Nekit92
1581313625
И хрюшатник пусть будет первым с конца.
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Волька
1581315087
Бомжара разговорился
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vladimir-7
1581316286
Дзюба неизлечим, даже время не помогло, опять понесло бревно по течению.
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алдан2014
1581319457
Как же он по человечески противен.Туповатый гопник,с манией величия
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Давид59
1581320675
Будет неплохо, если Рубин заиграет. Чем больше в РПЛ хороших команд, тем интереснее
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Spartak Piter
1581321377
Вот что значит человек балабол. Лишь бы что трындеть.
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Viper for CSKA
1581322262
Не к тому Слуцкому подлизываетесь. На этом бабла особо не срубишь. Да и тепленькое место после окончания карьеры он вряд ли обеспечит. В Думу вам надо, гражданин, лизоблюдством заниматься.
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egor tikhonov
1581322562
Дзюба Фак Ю!!!!
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Hektor 84
1581327319
Стыдно за дзюбку
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Igreks
1581331148
Зюбо сказочный лизун
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