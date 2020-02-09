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  • Дзюба: «Когда играет сборная России, фанаты должны засунуть в одно место все клубные принадлежности»

Дзюба: «Когда играет сборная России, фанаты должны засунуть в одно место все клубные принадлежности»

9 февраля 2020, 21:11
22

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поговорил о фанатах, которые оскорбляли его осенью во время матча сборной России. Культуру болельщиков игрок принимает.

«Должна быть золотая середина. Хотят они оскорблять, пусть оскорбляют. Идeт матч «Спартак»«Зенит», вся «Открытие Арена» визжит. Они даже не болеют за «Спартак», им нужно унизить меня. Хоть раз я пискнул? Нет. Но когда играет сборная России, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за свою сборную, которая вышла на чемпионат Европы.

Идeт чемпионат – кричите всe, что угодно. Это болельщицкая культура, часть футбола, которую я принимаю», – сказал игрок в эфире телеканала «Россия 24».

  • Ранее Дзюба подтвердил, что им интересовался «Тоттенхэм».
  • Дзюба лидирует в списке бомбардиров текущего сезона чемпионата России.
  • Его «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (22)
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Viper for CSKA
1581272369
Предлагаю многоуважаемому Дзюбе засунуть в это место его мнение, которое он высказывает чересчур часто для профессионального футболиста. Ощущение, что ему лавры Соловьева и Жириновского покоя не дают. А болельщикам, как минимум болельщикам других команд (не Зенита), советов давать не стоит. Они сами разберутся, как себя вести. Это вы гражданин нападающий живёте на налоги жителей России, а не наоборот. И, кроме того, возможно вам, как и нашим царькам данное обстоятельство неведомо, но футбол для болельщиков, а не оборзевших миллионеров в бутсах. Так что играть нужно, а не языком трепать.
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vladik12
1581273419
Кошелек верни Быстрову сначала.
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spartak1313
1581274334
дзюба дзюба иди на..й!!!!
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ROSTOV SUPER
1581275673
В одно место Зюбке нужно засунуть свой болтливый язык , который слишком часто вываливается из его хлебала и несет всякую ересь .
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momwig_
1581276713
Себе засунь зенитовскую стрелку. Если удастся растянуть - поперёк...
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Томик
1581277519
Надо скромнее быть, поменьше рассказывать всем, что они должны, а то ведь так и засунут...
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NEFTyanick
1581277771
На матче сборной фанаты должны засунуть в одно место свои клубные принадлежности и слать дзюбу туда где он обычно вертится
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Armani nn
1581286982
И тут вспоминаются слова песни группы «Гражданская оборона»-ходит дурачек по миру,ищет дурачек глупее себя... Артем окстись,Россия страна большая,всех на свою сторону все равно не переманишь!!!Ты такую позицию выбрал(сам себе)что 70% страны будут против..Может занятся футболом на время,без восхваленных интервью???
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алдан2014
1581290462
Только про него забывать стали,вот опять выпендрился.А мог бы сказать :без комментариев.И не раздражать ни кого.Сам ведь лезет в бутылку.
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Hektor 84
1581290483
Ой дурак! Лучше бы молчал.
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