Дзюба: «Когда играет сборная России, фанаты должны засунуть в одно место все клубные принадлежности»

Свинохрякам не место на трибунах - только на параше в хлеву !
Гыгы
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поговорил о фанатах, которые оскорбляли его осенью во время матча сборной России. Культуру болельщиков игрок принимает.
«Должна быть золотая середина. Хотят они оскорблять, пусть оскорбляют. Идeт матч «Спартак» — «Зенит», вся «Открытие Арена» визжит. Они даже не болеют за «Спартак», им нужно унизить меня. Хоть раз я пискнул? Нет. Но когда играет сборная России, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за свою сборную, которая вышла на чемпионат Европы.
Идeт чемпионат – кричите всe, что угодно. Это болельщицкая культура, часть футбола, которую я принимаю», – сказал игрок в эфире телеканала «Россия 24».
- Ранее Дзюба подтвердил, что им интересовался «Тоттенхэм».
- Дзюба лидирует в списке бомбардиров текущего сезона чемпионата России.
- Его «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.