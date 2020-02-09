Дзюба: «Когда играет сборная России, фанаты должны засунуть в одно место все клубные принадлежности»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поговорил о фанатах, которые оскорбляли его осенью во время матча сборной России. Культуру болельщиков игрок принимает.

«Должна быть золотая середина. Хотят они оскорблять, пусть оскорбляют. Идeт матч «Спартак» — «Зенит», вся «Открытие Арена» визжит. Они даже не болеют за «Спартак», им нужно унизить меня. Хоть раз я пискнул? Нет. Но когда играет сборная России, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за свою сборную, которая вышла на чемпионат Европы.

Идeт чемпионат – кричите всe, что угодно. Это болельщицкая культура, часть футбола, которую я принимаю», – сказал игрок в эфире телеканала «Россия 24».