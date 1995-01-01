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    Дзюба: «Когда играет сборная России, фанаты должны засунуть в одно место все клубные принадлежности»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба поговорил о фанатах, которые оскорбляли его осенью во время матча сборной России. Культуру болельщиков игрок принимает.

    «Должна быть золотая середина. Хотят они оскорблять, пусть оскорбляют. Идeт матч «Спартак»«Зенит», вся «Открытие Арена» визжит. Они даже не болеют за «Спартак», им нужно унизить меня. Хоть раз я пискнул? Нет. Но когда играет сборная России, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за свою сборную, которая вышла на чемпионат Европы.

    Идeт чемпионат – кричите всe, что угодно. Это болельщицкая культура, часть футбола, которую я принимаю», – сказал игрок в эфире телеканала «Россия 24».

    • Ранее Дзюба подтвердил, что им интересовался «Тоттенхэм».
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров текущего сезона чемпионата России.
    • Его «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2186

      Борат 8 минут назад

      Свинохрякам не место на трибунах - только на параше в хлеву !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +28

      NEFTyanick 29 минут назад

      На матче сборной фанаты должны засунуть в одно место свои клубные принадлежности и слать дзюбу туда где он обычно вертится

      0
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      Рейтинг: +2156

      Томик 33 минуты назад

      Надо скромнее быть, поменьше рассказывать всем, что они должны, а то ведь так и засунут...

      0
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      Рейтинг: +3362

      BarStep 35 минут назад

      И он прав стопудово..

      0
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      Рейтинг: +3223

      momwig_ 46 минут назад

      Себе засунь зенитовскую стрелку. Если удастся растянуть - поперёк...

      1
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      Рейтинг: -25374

      пьяныйхоровод > momwig_ 23 минуты назад

      Ромбик себе пихай плашмя .

      1
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      Рейтинг: +8

      Фанат Рубина 1 час назад

      Оп давай давай Дзюбу нах посылай!!!!

      1
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      Рейтинг: +38025

      ROSTOV SUPER 1 час назад

      В одно место Зюбке нужно засунуть свой болтливый язык , который слишком часто вываливается из его хлебала и несет всякую ересь .

      3
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      Рейтинг: +78

      spartak1313 1 час назад

      дзюба дзюба иди на..й!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3870

      vladik12 1 час назад

      Кошелек верни Быстрову сначала.

      5
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      Рейтинг: +4676

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Кто кому и куда что должен засунуть , будешь в душе одноклубникам рассказывать )))

      4
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