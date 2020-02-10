Зидан обогнал Моуринью по числу побед с «Реалом» в чемпионате Испании

В матче 23-го тура Примеры «Реал» в гостях разгромил «Осасуну» со счетом 4:1.
Эта победа стала для Зинедина Зидана 88-й в чемпионате Испании в качестве главного тренера мадридской команды.
По этому показателю француз обошел Жозе Моуринью, который выиграл с «Реалом» в Примере 87 поединков.
- Португалец работал на «Сантьяго Бернабеу» с 2010 по 2013 год и один раз стал чемпионом Испании.
- Зидан возглавлял «Реал» с января 2016-го по май 2018-го года, а также с марта 2019-го по настоящее время.
- В активе 47-летнего специалиста одна победа в Примере и лидерство в текущем розыгрыше турнира.
Источник: Официальный твиттер Ла Лиги