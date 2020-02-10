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  • Зидан обогнал Моуринью по числу побед с «Реалом» в чемпионате Испании

Зидан обогнал Моуринью по числу побед с «Реалом» в чемпионате Испании

10 февраля 2020, 07:19

В матче 23-го тура Примеры «Реал» в гостях разгромил «Осасуну» со счетом 4:1.

Эта победа стала для Зинедина Зидана 88-й в чемпионате Испании в качестве главного тренера мадридской команды.

По этому показателю француз обошел Жозе Моуринью, который выиграл с «Реалом» в Примере 87 поединков.

  • Португалец работал на «Сантьяго Бернабеу» с 2010 по 2013 год и один раз стал чемпионом Испании.
  • Зидан возглавлял «Реал» с января 2016-го по май 2018-го года, а также с марта 2019-го по настоящее время.
  • В активе 47-летнего специалиста одна победа в Примере и лидерство в текущем розыгрыше турнира.

Источник: Официальный твиттер Ла Лиги
Испания. Примера Реал Моуринью Жозе Зидан Зинедин
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