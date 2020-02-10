Зидан обогнал Моуринью по числу побед с «Реалом» в чемпионате Испании

В матче 23-го тура Примеры «Реал» в гостях разгромил «Осасуну» со счетом 4:1.

Эта победа стала для Зинедина Зидана 88-й в чемпионате Испании в качестве главного тренера мадридской команды.

По этому показателю француз обошел Жозе Моуринью, который выиграл с «Реалом» в Примере 87 поединков.