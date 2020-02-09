Коутиньо летом может перейти в «Ювентус», «ПСЖ» или вернуться в АПЛ

Представители полузащитника Филиппе Коутиньо прорабатывают варианты продолжения карьеры для игрока в случае отказа «Баварии» выкупать его у «Барселоны».

По информации Calciomercato, на сегодняшний день бразилец рассматривает возможность перехода в четыре клуба – «Ювентус», «ПСЖ», «Арсенал» и «Ливерпуль».

Приоритетом для 27-летнего футболиста остается возвращение в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Барса» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов евро.