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    Коутиньо летом может перейти в «Ювентус», «ПСЖ» или вернуться в АПЛ

    Представители полузащитника Филиппе Коутиньо прорабатывают варианты продолжения карьеры для игрока в случае отказа «Баварии» выкупать его у «Барселоны».

    По информации Calciomercato, на сегодняшний день бразилец рассматривает возможность перехода в четыре клуба – «Ювентус», «ПСЖ», «Арсенал» и «Ливерпуль».

    Приоритетом для 27-летнего футболиста остается возвращение в АПЛ.

    Ранее сообщалось, что «Барса» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов евро.

    • Прошлым летом «Бавария» арендовала хавбека за 8,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне он провел за мюнхенскую команду 26 матчей, забил семь голов и сделал восемь ассистов.

    Источник: Calciomercato

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