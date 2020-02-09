Коутиньо летом может перейти в «Ювентус», «ПСЖ» или вернуться в АПЛ

Представители полузащитника Филиппе Коутиньо прорабатывают варианты продолжения карьеры для игрока в случае отказа «Баварии» выкупать его у «Барселоны».
По информации Calciomercato, на сегодняшний день бразилец рассматривает возможность перехода в четыре клуба – «Ювентус», «ПСЖ», «Арсенал» и «Ливерпуль».
Приоритетом для 27-летнего футболиста остается возвращение в АПЛ.
Ранее сообщалось, что «Барса» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов евро.
- Прошлым летом «Бавария» арендовала хавбека за 8,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне он провел за мюнхенскую команду 26 матчей, забил семь голов и сделал восемь ассистов.
Источник: Calciomercato