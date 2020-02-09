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  • Коутиньо летом может перейти в «Ювентус», «ПСЖ» или вернуться в АПЛ

Коутиньо летом может перейти в «Ювентус», «ПСЖ» или вернуться в АПЛ

9 февраля 2020, 09:30
4

Представители полузащитника Филиппе Коутиньо прорабатывают варианты продолжения карьеры для игрока в случае отказа «Баварии» выкупать его у «Барселоны».

По информации Calciomercato, на сегодняшний день бразилец рассматривает возможность перехода в четыре клуба – «Ювентус», «ПСЖ», «Арсенал» и «Ливерпуль».

Приоритетом для 27-летнего футболиста остается возвращение в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Барса» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов евро.

  • Прошлым летом «Бавария» арендовала хавбека за 8,5 миллиона евро.
  • В текущем сезоне он провел за мюнхенскую команду 26 матчей, забил семь голов и сделал восемь ассистов.

Источник: Calciomercato
Германия. Бундеслига Бавария Барселона ПСЖ Ювентус Арсенал Ливерпуль Коутиньо Филиппе
Комментарии (4)
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серега кашин
1581232844
вобщем куда нибудь перейдет
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Dr Metal
1581248854
Как проститутка, что ни сезон, то новый клуб. Играл бы себе в ливере, да пару титулов взял бы
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Graceful 713
1581252450
Коутиньо может дожить до старости и умереть. Представители считают что бразилец может дожить до 80 или 85, а так же есть вероятность что до 78. Ппц, как сплетницы блин
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