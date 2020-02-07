Mundo Deportivo: «Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» может продать хавбека Филиппе Коутиньо, если поступит предложение в размере 80-90 миллионов евро.

В клубе понимают, что никто не станет платить за 27-летнего бразильца 120 миллионов евро.

Футболист «Баварии» летом вернется в «Барселону», которой принадлежит. Немцы не будут выкупать бразильца за 120 миллионов, писал Bild. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа Коутиньо, но баварцы не собираются ее активировать.

Коутиньо в текущем сезоне провел в Бундеслиге 14 матчей, забил шесть голов, сделал шесть ассистов.

На рынке игрок стоит 70 миллионов евро.

«Бавария» не планирует выкупать Коутиньо