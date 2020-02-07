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    Mundo Deportivo: «Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов

    По информации Mundo Deportivo, «Барселона» может продать хавбека Филиппе Коутиньо, если поступит предложение в размере 80-90 миллионов евро.

    В клубе понимают, что никто не станет платить за 27-летнего бразильца 120 миллионов евро.

    Футболист «Баварии» летом вернется в «Барселону», которой принадлежит. Немцы не будут выкупать бразильца за 120 миллионов, писал Bild. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа Коутиньо, но баварцы не собираются ее активировать.

    • Коутиньо в текущем сезоне провел в Бундеслиге 14 матчей, забил шесть голов, сделал шесть ассистов.
    • На рынке игрок стоит 70 миллионов евро.

    «Бавария» не планирует выкупать Коутиньо

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9311

      DeStar 12 минут назад

      Вот так вот ,некогда реально топовый мировой игрок быстро превратился в .. да хрен как его назвать, неудачником как -то не правильно. Ему с хамесом бы пообщаться, та же история, оба были в баварии, оба вернулись/вернутся и своим клубам не нужны, только коут все же был куда круче на момент прихода в испанию. Я думаю интер может поднапрячься, они собирают гуд состав, бабки есть, почему бы нет, или как обычно юве начнет собирать себе третий состав)

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      Рейтинг: +145

      JackBruce 18 минут назад

      Отличный игрок - но зачем-то отправился в Барсу и ...

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