Mundo Deportivo: «Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов

Вот так вот ,некогда реально топовый мировой игрок быстро превратился в .. да хрен как его назвать, неудачником как -то не правильно. Ему с хамесом бы пообщаться, та же история, оба были в баварии, оба вернулись/вернутся и своим клубам не нужны, только коут все же был куда круче на момент прихода в испанию. Я думаю интер может поднапрячься, они собирают гуд состав, бабки есть, почему бы нет, или как обычно юве начнет собирать себе третий состав)
По информации Mundo Deportivo, «Барселона» может продать хавбека Филиппе Коутиньо, если поступит предложение в размере 80-90 миллионов евро.
В клубе понимают, что никто не станет платить за 27-летнего бразильца 120 миллионов евро.
Футболист «Баварии» летом вернется в «Барселону», которой принадлежит. Немцы не будут выкупать бразильца за 120 миллионов, писал Bild. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа Коутиньо, но баварцы не собираются ее активировать.
- Коутиньо в текущем сезоне провел в Бундеслиге 14 матчей, забил шесть голов, сделал шесть ассистов.
- На рынке игрок стоит 70 миллионов евро.
«Бавария» не планирует выкупать Коутиньо