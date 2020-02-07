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  • Mundo Deportivo: «Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов

Mundo Deportivo: «Барселона» готова продать Коутиньо за 80-90 миллионов

7 февраля 2020, 15:21
4

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» может продать хавбека Филиппе Коутиньо, если поступит предложение в размере 80-90 миллионов евро.

В клубе понимают, что никто не станет платить за 27-летнего бразильца 120 миллионов евро.

Футболист «Баварии» летом вернется в «Барселону», которой принадлежит. Немцы не будут выкупать бразильца за 120 миллионов, писал Bild. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа Коутиньо, но баварцы не собираются ее активировать.

  • Коутиньо в текущем сезоне провел в Бундеслиге 14 матчей, забил шесть голов, сделал шесть ассистов.
  • На рынке игрок стоит 70 миллионов евро.

«Бавария» не планирует выкупать Коутиньо

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Коутиньо Филиппе
Комментарии (4)
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JackBruce
1581081193
Отличный игрок - но зачем-то отправился в Барсу и ...
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DeStar
1581081588
Вот так вот ,некогда реально топовый мировой игрок быстро превратился в .. да хрен как его назвать, неудачником как -то не правильно. Ему с хамесом бы пообщаться, та же история, оба были в баварии, оба вернулись/вернутся и своим клубам не нужны, только коут все же был куда круче на момент прихода в испанию. Я думаю интер может поднапрячься, они собирают гуд состав, бабки есть, почему бы нет, или как обычно юве начнет собирать себе третий состав)
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BlackMurder
1581135321
Бавария его выкупит, но 50 край
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