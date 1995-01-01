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    «Бавария» не планирует выкупать Коутиньо

    Футболист «Баварии» Филиппе Коутиньо летом вернется в «Барселону», которой принадлежит, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на немецкое издание Bild. Немцы не будут выкупать бразильца.

    Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа Коутиньо, но баварцы активировать ее не будут.

    • Коутиньо в текущем сезоне провел за немцев 23 матча, забил семь голов, сделал семь результативных пасов.
    • На рынке игрок стоит 70 миллионов евро.
    • «Бавария» в Бундеслиге идет второй, на четыре очка отставая от лидирующего «Лейпцига».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9219

      DeStar 53 минуты назад

      Ну естественно, явно барса на него ценник в районе 100 лямов поставит...

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