«Бавария» не планирует выкупать Коутиньо

Футболист «Баварии» Филиппе Коутиньо летом вернется в «Барселону», которой принадлежит, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на немецкое издание Bild. Немцы не будут выкупать бразильца.
Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа Коутиньо, но баварцы активировать ее не будут.
- Коутиньо в текущем сезоне провел за немцев 23 матча, забил семь голов, сделал семь результативных пасов.
- На рынке игрок стоит 70 миллионов евро.
- «Бавария» в Бундеслиге идет второй, на четыре очка отставая от лидирующего «Лейпцига».
Источник: «Спорт-Экспресс»