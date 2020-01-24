«Бавария» не планирует выкупать Коутиньо

Футболист «Баварии» Филиппе Коутиньо летом вернется в «Барселону», которой принадлежит, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на немецкое издание Bild. Немцы не будут выкупать бразильца.

Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа Коутиньо, но баварцы активировать ее не будут.