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«Бавария» не планирует выкупать Коутиньо

24 января 2020, 19:57
4

Футболист «Баварии» Филиппе Коутиньо летом вернется в «Барселону», которой принадлежит, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на немецкое издание Bild. Немцы не будут выкупать бразильца.

Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа Коутиньо, но баварцы активировать ее не будут.

  • Коутиньо в текущем сезоне провел за немцев 23 матча, забил семь голов, сделал семь результативных пасов.
  • На рынке игрок стоит 70 миллионов евро.
  • «Бавария» в Бундеслиге идет второй, на четыре очка отставая от лидирующего «Лейпцига».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Германия. Бундеслига Испания. Примера Барселона Бавария Коутиньо Филиппе
Комментарии (4)
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DeStar
1579890209
Ну естественно, явно барса на него ценник в районе 100 лямов поставит...
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BlackMurder
1579935492
Играет неплохо, но не роббен
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zigbert
1579961798
Достойную игру он показывал только лишь в Ливерпуле.
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Dizayner
1579962857
позиционировался как звезда, а в итоге оказался ненужным никому, вот так и будет по арендам бегать
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