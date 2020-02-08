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  • Смолов: «В детстве Карпин и Мостовой оказали на меня большое влияние»

Смолов: «В детстве Карпин и Мостовой оказали на меня большое влияние»

8 февраля 2020, 12:59
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов признался, что успешный опыт выступлений в составе галисийской команды Валерия Карпина и Александра Мостового мотивировал его попробовать свои силы в Европе.

«Тогда было много российских футболистов, игравших за границей, но Мостовой и Карпин были на топ-уровне и любимы по всей стране. И это было хорошо, потому что когда твои соотечественники выступают в европейских чемпионатах, следить за такими турнирами, как испанская лига, нравится больше. Тем более, когда речь о таком ярком и умном игроке, как Мостовой или Карпин.

Они оказали на меня большое влияние, когда я в детстве смотрел их матчи. С того момента я начал понимать, что это правильный путь развития карьеры – играть за границей и расти как футболист», – сказал Смолов.

  • «Сельта» арендовала 29-летнего форварда у «Локомотива», заплатив 500 тысяч евро.
  • Смолов уже дебютировал за новую команду, проведя на поле около 17 минут в субботнем матче с «Валенсией» (0:1).
  • Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год, сыграл 262 матча, забил 67 мячей и сделал 19 результативных передач.
  • В активе Карпина, который защищал цвета галисийской команды с 1997 по 2002 год, 188 игр, 34 гола и семь ассистов.

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Источник: Официальный сайт «Сельты»
Испания. Примера Сельта Смолов Федор Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (3)
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КАМПОСТЕР1
1581156909
Дай тебя Бог хотя бы половину сделать для Сельты от того что для неё сделали эти парни, удачи
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RotBerg
1581157110
Феде бы лучше пока не *******
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Томик
1581263968
Большое, но недостаточное, видимо.
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