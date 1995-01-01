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    Смолов: «В детстве Карпин и Мостовой оказали на меня большое влияние»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов признался, что успешный опыт выступлений в составе галисийской команды Валерия Карпина и Александра Мостового мотивировал его попробовать свои силы в Европе.

    «Тогда было много российских футболистов, игравших за границей, но Мостовой и Карпин были на топ-уровне и любимы по всей стране. И это было хорошо, потому что когда твои соотечественники выступают в европейских чемпионатах, следить за такими турнирами, как испанская лига, нравится больше. Тем более, когда речь о таком ярком и умном игроке, как Мостовой или Карпин.

    Они оказали на меня большое влияние, когда я в детстве смотрел их матчи. С того момента я начал понимать, что это правильный путь развития карьеры – играть за границей и расти как футболист», – сказал Смолов.

    • «Сельта» арендовала 29-летнего форварда у «Локомотива», заплатив 500 тысяч евро.
    • Смолов уже дебютировал за новую команду, проведя на поле около 17 минут в субботнем матче с «Валенсией» (0:1).
    • Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год, сыграл 262 матча, забил 67 мячей и сделал 19 результативных передач.
    • В активе Карпина, который защищал цвета галисийской команды с 1997 по 2002 год, 188 игр, 34 гола и семь ассистов.

    Смолов: «Об интересе «Сельты» узнал в Лондоне за ужином с друзьями. Не думал и десяти секунд»

    Смолов: «Краснодар» – самая атакующая команда чемпионата России. Она играет по-европейски»

    Смолов – о главном отличии Примеры от РПЛ: «Переход между атакой и обороной. В Испании переключаются мгновенно»

    Источник: Официальный сайт «Сельты»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3772

      RotBerg 2 часа назад

      Феде бы лучше пока не *******

      0
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      Рейтинг: +139

      КАМПОСТЕР1 2 часа назад

      Дай тебя Бог хотя бы половину сделать для Сельты от того что для неё сделали эти парни, удачи

      2
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